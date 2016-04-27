Mitsubishi четверть века обманывала покупателей в Японии

Mitsubishi Motors неправильно определяла показатели расхода топлива автомобилей для внутреннего рынка как минимум с 1991 г., сообщила компания во вторник. На прошлой неделе она представляла другие данные. Неправильные методики определения расхода топлива использовались с 2002 г. Они коснулись только 625 000 произведенных для местного рынка микролитражных автомобилей. Речь шла о занижении на 5–10% показателя расхода топлива, причем три четверти машин (468 000) Mitsubishi Motors произвела для Nissan. Обе компании временно приостановили продажи всех четырех моделей: Mitsubishi eK Wagon и eK Space, а также Nissan Dayz и Dayz Roox.

Сколько именно было произведено машин с неправильными показателями – пока не известно, сказал вице-президент Mitsubishi Motors Рюго Накао. «Мне нечего сказать, кроме извинений», – цитирует Bloomberg слова президента Mitsubishi Motors Тетцуро Айкавы.

Всемирное недоверие Нарушения Volkswagen с выбросами дизельных двигателей усилили недоверие во всем мире к показателям топливной экономичности и экологичности машин. На прошлой неделе во Франции следователи провели обыск в офисе PSA Group в рамках массовых проверок государством автопроизводителей на достоверность показателей выхлопов. Немецкая Daimler также на прошлой неделе заявила, что начала внутреннее расследование процесса сертификации по поручению департамента юстиции США.

Он заявил, что не знал о ненадлежащем тестировании машин и не знает, почему сотрудники компании занялись фальсификацией данных о расходе топлива. Расследование продолжается с учетом того, что могут быть выявлены новые нарушения, сказал Айкава. Mitsubishi пока не приняла решения о компенсациях клиентам и ведет об этом переговоры с Nissan, сказал Айкава.

Айкава отказался от комментариев, когда его спросили, понадобится ли Mitsubishi финансовая помощь, пишет The Wall Street Journal. На основе данных о затронутых сейчас фальсификациями моделях проблемы могут обойтись Mitsubishi примерно в $382–935 млн, оценивает аналитик Nomura Масатаки Кунужимото. Это включает компенсации клиентам за переплату за бензин и возврат государственных субсидий за экономичность автомобилей, написал аналитик в докладе на прошлой неделе.

Манипуляции с тестами на экономичность двигателей были «очень серьезными», сказал министр транспорта Японии Кеичи Исии. Министерство создаст рабочую группу для предотвращения таких нарушений в будущем. Министерство транспорта Японии заявило во вторник, что Mitsubishi давала ошибочные данные начиная с 1991 г., когда в стране был введен другой метод тестирования на топливную экономичность для местного рынка, пишет Financial Times. Mitsubishi проводила испытания по методике, которая используется в США, объяснила компания. Не ясно, какой из этих двух методов дает лучшие показатели экономичности при столь различных дорожных условиях и общепринятом стиле вождения в двух странах.

Мотивации фальсификаций остаются неясными, пишет Financial Times. Предполагается, что сотрудники находились под сильным давлением для достижения более высоких показателей экономии топлива в условиях жесткой конкуренции на рынке Японии. Показатели экономичности моделей мини-автомобилей пересматривались пять раз в 2011–2013 гг., чтобы быть конкурентоспособными, сказали чиновники. Но даже с учетом этого транспортные средства Mitsubishi показывали более высокий расход топлива, чем машины марок Suzuki и Daihatsu.

Mitsubishi Motors Corporation Автопроизводитель

Крупнейшие акционеры (данные Bloomberg на 30 сентября 2015 г.) – структуры Mitsubishi Corp. (34,3%).

Финансовые показатели (9 месяцев финансового года, закончившиеся 31 декабря 2015 г.): Выручка – $13,7 млрд,

Чистая прибыль – $630,9 млн.

Продажи (9 месяцев финансового года, закончившиеся 31 декабря 2015 г.) – 787 000 автомобилей.

В конце прошлой недели Росстандарт запросил у дистрибутора автомобилей Mitsubishi в России – «ММС рус» – информацию по данным о расходе топлива. Компания получила запрос и ответит на него до конца недели, сказала «Ведомостям» представитель компании. Ответ готовится основным акционером «ММС рус» – компанией Mitsubishi Corporation (владеет 49% в «ММС рус», остальное у Rolf – 42% и Mitsubishi Motors Corporation – 9%), уточнила она.

Скандал уже уничтожил половину капитализации Mitsubishi Motors. Во вторник акции автопроизводителя упали еще на 10%, опустив стоимость компании до 427 млрд иен ($3,85 млрд), сообщил Bloomberg.

Mitsubishi Motors по-прежнему планирует объявить результаты IV квартала в среду, сказал Накао. Компания может сообщить о росте квартальной чистой прибыли на 32% до $230 млн, согласно оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg.