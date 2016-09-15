Mini Folding Lime: Компактный европеец

Проверяем, чего же в этом складном велосипеде больше – техничности, стиля или красоты

«Велосипед сегодня - это не только средство передвижения, но и полноценный аксессуар», - так представляет Mini Folding Lime на сайте его производитель BMW Group. Мы решили проверить, чего же в этом велосипеде больше – техничности, стиля или красоты. У нас на тесте оказался 8-скоростной велосипед на 20-дюймовых колесах и облегченной алюминиевой раме с вилкой от одного из мировых лидеров по производству складных велосипедов - компании Dahon.

Виктория Сункина Редактор спецпроектов vedomosti.ru

Рост 160 см

Ездит на велосипеде Author Simplex



Веселый городской

Быстрый, накатистый, маневренный, - пожалуй, это главное, что можно сказать об этом mini цвета лайм. Благодаря небольшому весу - всего 11 кг - и восьмискоростной кассете с большой передней звездой, mini легко разгоняется и обладает хорошим накатом. Так что перемещаться в режиме город-парк от светофора до светофора на нем будет очень комфортно. Необходимо спуститься в подземный переход без пандуса - запросто: mini можно перенести за раму, которая как и у всех складных велосипедов дополнена специальной ручкой. Перевозить велосипед в общественном транспорте тоже несложно - складывается он интуитивно и просто, а в сложенном состоянии его размер всего 85x65x30 см. К тому же в комплект входит специальная сумка для переноски и хранения велосипеда.

Покрышки Schwalbe Kajak на 20-ти дюймовых колесах сликовые, но перемещению по городу это не мешает, скорее даже помогает. В моем тесте они с легкостью выдержали парковый грунт и даже небольшой участок с щебнем, который попался мне на пути. Бонус от производителя - насос, вмонтированный прямо в подседельный штырь - совсем как у складного Dahon Jetstream, который мы тестировали прошлой осенью.

Цвет и логотип mini в сочетании с надписью Alpine на сиденье обращают на себя внимание и намекают на безусловную среду обитания городского стиляги. За дополнительный комфорт отвечают гелевое седло и эргономичные грипсы, а также фишки вроде удобного крепления для сумки или корзины на руле.

А. Гордеев / Ведомости Складывается велосипед просто и интуитивно - в несколько приемов 1/7 А. Гордеев / Ведомости 2/7 А. Гордеев / Ведомости 3/7 А. Гордеев / Ведомости 4/7 А. Гордеев / Ведомости 5/7 М. Стулов / Ведомости Mini продается вместе с сумкой 6/7 М. Стулов / Ведомости Mini продается вместе с сумкой 7/7

Меня смутили вибрации от дорожного покрытия, которые отчетливо передавались на седло - гораздо ощутимее, чем у моего более тяжелого, но тоже складного Author Simplex и Shulz Goa, побывавшего у нас на тесте. А также цена - 37 390 рублей, хотя с комплектующими от Dahon это неудивительно. В первую очередь компания старается позаботиться о весе, снизив его максимально. Цена за детали при этом обычно растет в обратной пропорции.

Мне кажется, велосипед подошел бы тем, кто ценит время и мобильность, неважно - в пределах своего города или соседних городов, а может быть, даже стран, ведь mini легко взять в дорогу. А веселый дизайн окажется приятным дополнением, если вы, конечно, готовы за это платить.

Ирина Чевтаева Редактор vedomosti.ru

Рост 173 см

Ездит на Strida LT



Горожанин с «лысой» резиной

Когда я увидела Mini Folding Lime, то первое впечатление было позитивным. Велосипед веселенького цвета, складной, весит мало. Складывается быстро, без особого труда помещается в багажнике автомобиля. Благодаря магнитным защелкам его удобно доставать. В комплекте есть сумка, позволяющая провозить его в общественном транспорте.

Первое, на что я обратила внимание при осмотре mini — резина. Покрышки этого велосипеда не имеют протектора, они без рисунка. А это значит, что ездить на нем по грунту себе дороже. Производитель мог бы установить на Mini хотя бы полуслик как на Shulz Goa. За чистый слик я бы поставила велосипеду минус, несмотря на то, что при езде по хорошему асфальту он делает нагрузку на ноги минимальной.

Помимо покрышек обратила внимание на сборку. Рама алюминевая, легкая, удобная. Но у велосипеда нет никаких амортизаторов. При езде он не пружинит, любой изъян дороги хорошо ощущается пятой точкой. Велосипед имеет восемь передач и ободные тормоза. Сильно разгоняться на нем на асфальте в сухую погоду я не стала, так как велосипед не внушил мне доверия. Чтобы он затормозил и встал как вкопанный, нужно приложить усилия. Установленные тормоза явно не подходят для экстремального торможения, а оно иногда на московских улицах необходимо. На мокром асфальте велосипед будет тормозить значительно хуже. К рулю и педалям претензий нет.

Седло очень понравилось: благодаря гелевому наполнителю оно удобное. На ровной дороге маневрирует велосипед неплохо. Бордюры на нем брать нельзя, ездить по брусчатке тоже не стоит. На этом велосипеде можно с удовольствием кататься по специальной дорожке в парке, но не по земле.

А. Гордеев / Ведомости Сликовые покрышки Schwalbe Kajak 1/9 А. Гордеев / Ведомости Магнит для фиксации велосипеда в сложенном виде расположен на заднем колесе 2/9 А. Гордеев / Ведомости Когда вы складываете велосипед, магнит крепится к металлической шайбе на переднем колесе 3/9 А. Гордеев / Ведомости Гелевое седло 4/9 А. Гордеев / Ведомости Гелевое седло 5/9 А. Гордеев / Ведомости Запомнить положение седла помогает разметка 6/9 А. Гордеев / Ведомости Установленные тормоза явно не подходят для экстремального торможения 7/9 А. Гордеев / Ведомости Ободные тормоза Kinetix 8/9 А. Гордеев / Ведомости Mini - настоящий горожанин 9/9

Mini Folding Lime — европеец. Он создан для городов с теплым климатом, где светит солнышко, нет дождей и идеальное покрытие дороги. По московским улицам на велосипеде ездить неудобно — слишком много препятствий, постоянно приходится думать? что и как объезжать. За ту цену, что его предлагают в магазинах, можно найти «конкурента» с характеристиками на порядок лучше. Переплачивать деньги за бренд не вижу смысла.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surley Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna



Легкий, быстрый, недешевый

«Хороший складной велосипед для города, но мог бы быть подешевле» - вот рецензия на этот велосипед в одном предложении.

Главное его преимущество – в том, что он легкий. По опыту, 11 кг велосипеда очень сильно отличаются от обычных 13-14, особенно для представительниц слабого пола. Его удобно переносить в собранном положении, но подозреваю, что это не для всех: часть рамы за шарниром, на которую естественно ложится рука, довольно толстая, а ручки на ней нет. В сложенном же положении велосипед будет удобнее катить человеку небольшого роста – мне приходилось сгибаться. Складывается он просто, в сложенном виде удерживается магнитным замком.

На ходу mini очень неплох по динамике и накату (на уровне или лучше протестированного нами Shulz) в том числе благодаря гладким сликам Schwalbe Kojak. Сликов, кстати, бояться не стоит: это лучший тип протектора для гладкого, в том числе и мокрого асфальта, а пасуют они только на мягких покрытиях, в грязи и на льду. Поведение же на неровностях сильно зависит от давления в шинах. Велосипед показался мне неожиданно комфортным на пониженном давлении, опасном пробоем на бордюрах, и жестким при максимальных 90 psi. Конечно, размер колес дает о себе знать.

Недостатки велосипеда – это скорее его конструктивные особенности. Из-за маленьких колес и большой передней звезды свободная длина цепи невелика, и она работает с заметным перекосом почти на всех передачах. От этого повышенный шум и износ, и никакое тефлоновое покрытие здесь не поможет: промывайте и смазывайте цепь почаще, раз в 100 км минимум. Переключатель передач нестандартный, схема переключения непривычная – низкая передача включается не «на себя», а «от себя».

Скребущий передний тормоз, на который жаловались коллеги, я тоже заметил, но исправить в пути домой не смог. Регулировочные винты пружин здесь оказались под шестигранник 2 мм, которого не было в моем наборе, откуда вывод - обычные винты под отвертку не так красивы, но практичнее. При наличии опыта и инструмента тормоз настраивается за пару минут. Выскакивающие крепления заднего крыла лечатся насечкой на прутке, но это тоже нужно знать – и лучше бы сборщику велосипеда.

А. Гордеев / Ведомости Кассета Sram, 8 скоростей, 11-32 зуба 1/6 Цепь Taya Chain OCTO с тефлоновым покрытием 2/6 А. Гордеев / Ведомости Вилка Dahon Slipstream 3/6 А. Гордеев / Ведомости Из приятных особенностей – хороший насос в подседельном штыре 4/6 А. Гордеев / Ведомости Насос в подседельном штыре 5/6 Еще один бонус - быстросъемное крепление для велосумочки стандарта KlickFix 6/6

Из приятных особенностей – регулируемая высота руля, хороший насос в подседельном штыре, быстросъемное крепление для велосумочки стандарта KlickFix и приличные тросы c оболочками Jagwire.

Что до бренда – если переплату за оригинальную раму протестированного нами велосипеда BMW я еще могу понять, то связи с mini я в этом велосипеде не увидел совсем.

Галина Казакулова Специалист службы информации

рост 178

Ездит на Merida Matts 6.20, B'Twin Kemmel 26



Яркий и компактный

Мне нечасто удается покататься на складном велосипеде, возможно, дело в том, что я с предубеждением отношусь к таким моделям. Мой рост вынуждает высоко поднимать сиденье, которое на низкой раме выглядит довольно топорно, но mini меня покорил. Мой любимый кислотный цвет, хороший накат и небольшой вес подкупают даже самого требовательного велосипедиста.

Благодаря компактным размерам и способности легко и быстро складываться, mini идеально подходит для поездок в черте города, обеспечивая высокую маневренность среди машин и пешеходов даже в часы пик. Еще одним плюсом является то, что со складным велосипедом пускают в метро.

Неожиданно удобное сиденье, узкий руль, который по достоинству отметят девушки, а также возможность регулировать его высоту - это качество отметят все. Очень понравилась посадка, спина чувствовала себя комфортно на всем пути. У велосипеда хороший накат – моя обычная дорога до дома заняла немного больше стандартного времени. Удобный переключатель скоростей, которых кстати 8, их с лихвой хватило на преодоление всех спусков и подъемов на моем пути. Хочется отметить удобные складные педали, выполненные по технологии Suntour Faltpedale, и грязеотталкивающую цепь Taya Chain с тефлоновым покрытием.

Насыщенный кислотно-зеленый цвет приятно радует глаза и заметно выделяется из общей толпы. Пару раз пришлось отвечать на вопросы любопытных прохожих, что же это за велосипед. Помимо цвета на себя обращает внимание общий дизайн велосипеда – небольшие колеса, компактный руль, изящные крылья, звонок, сумка и светоотражатели. С удивлением для себя открыла, что насос для подкачки колес встроен в сиденье, а это очень удобно!

А. Гордеев / Ведомости Узкий руль позволяет быстро маневрировать в городской среде 1/6 А. Гордеев / Ведомости Педали складываются 2/6 А. Гордеев / Ведомости Педали Suntour 3/6 А. Гордеев / Ведомости Разъем для складывания велосипеда расположен в центре рамы 4/6 А. Гордеев / Ведомости Разъем для складывания велосипеда расположен в центре рамы 5/6 А. Гордеев / Ведомости С mini можно легко пройти в общественный транспорт 6/6

Недостаток, который хочется отметить – абсолютно голые двадцатидюймовые колеса, из-за чего в первое время сложно рассчитать траекторию при повороте.

Компактные размеры велосипеда можно оценить не только на дороге, но и при транспортировке на машине и подъеме в квартиру. Мне по пути пришлось поднять велик на мост, поэтому небольшой вес велосипеда (11 кг) пришелся кстати.

Рекомендую этот велосипед любителям регулярных поездок по дорожкам с хорошим покрытием. И конечно, mini подойдет тем, кто любит брать велосипед в путешествия.