«АвтоВАЗ» может разместить акции на 14% ниже текущей рыночной цены

«АвтоВАЗ» может разместить новые акции по цене на 14% ниже средней рыночной. Инвесторам в декабре по открытой подписке будут предложены обыкновенные акции «АвтоВАЗа» – 64,29% от их увеличенного количества, следует из сообщения концерна. У концерна также есть привилегированные бумаги, но пока они имеют право голоса, так как «АвтоВАЗ» не платит дивиденды, – с учетом этих голосов новый пакет даст 58,69%.

Допэмиссию концерн планировал продать за 25 млрд руб. Таким образом, цена размещения может составить 7,6 руб. Цена будет утверждена в конце ноября, оговаривается представитель Renault. В четверг на Московской бирже акции подорожали на 0,23% до 8,87 руб. Средневзвешенная цена акций с начала года составила 8,6 руб., минимальная – 7 руб., максимальная – 9,95 руб. (см. график).

Допэмиссия нужна для финансового оздоровления «АвтоВАЗа», это первый шаг так называемой рекапитализации. Убыток концерна по МСФО за 2015 г. вырос почти втрое до 73,8 млрд руб., убыток за полугодие 2016 г. – уже в девять раз по сравнению с прошлым годом.

Председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов надеется, что миноритарии примут участие в сделке. Но основной адресат допэмиссии – французская Renault. Компания готова выкупить и все размещаемые бумаги, говорил «Ведомостям» заместитель председателя совета директоров «АвтоВАЗа», старший вице-президент Renault Group, руководитель региона Евразия Дени Ле-Вот: «Конечно, мы посмотрим, какой будет рыночная реакция на эту операцию. Но Renault абсолютно готова идти до цифры в 25 млрд». Как может измениться доля Renault после выкупа допэмиссии – представитель компании не говорит.

«Автоваз» Автомобильный концерн

Основной акционер – Alliance Rostec Auto B.V. (74,5% обыкновенных акций, СП «Ростеха», Renault, Nissan).

Капитализация – 17,9 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 87,1 млрд руб.

Чистый убыток – 27,2 млрд руб.

Доли в основном владельце «АвтоВАЗа» – СП альянса Renault-Nissan и «Ростеха» Alliance Rostec Auto B.V. распределяются так: у Renault – 50,1%, у Nissan – 17,03%, еще 32,87% у госкорпорации. Как Renault будет участвовать в допэмиссии, самостоятельно или через СП, не ясно. Если все новые акции достанутся только Renault, то ее эффективная доля в обыкновенных акциях «АвтоВАЗа» увеличится с нынешних 37,3 до 77,6%.

В целом рекапитализация оценивается в 85 млрд руб. На втором этапе рекапитализации «Ростех» может списать «АвтоВАЗу» 20 млрд руб. из 51 млрд долга, а 31 млрд руб. конвертирует в акции «АвтоВАЗа». По словам Скворцова, в результате у «Ростеха» останется блокпакет акций. Представитель госкорпорации не ответил на вопрос, будет ли «Ростех» выкупать допэмиссию. От того, как будет проведена рекапитализация, зависит, пойдут ли банки, которые еще летом получили право досрочного погашения долга, навстречу «АвтоВАЗу» или нет (см. врез).

С позиции качественного корпоративного управления совет директоров при определении цены размещения должен принимать во внимание среднемесячную рыночную цену акций и непредвзятую оценку независимого оценщика, говорит аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Рожков. А если совет директоров имеет целью сделать акции компании инвестиционно привлекательными, лучше, если цена размещения будет выше рыночной, говорит аналитик. «АвтоВАЗ» сейчас вряд ли интересен инвесторам и в допэмиссии могут поучаствовать лишь немногие миноритарии, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Впрочем, по его мнению, все будет зависеть от цены размещения в декабре: если она будет значительно ниже рыночной, миноритарии могут проявить активность. До конца года «ВТБ капитал» не ожидает резких колебаний котировок – судя по всему, цена размещения будет близка к рыночной, резюмирует Беспалов.