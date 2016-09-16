Фонд развития промышленности освоил весь текущий бюджет по программе поддержки станкостроения

Три станкостроительных проекта получат 1,4 млрд руб. льготных займов от Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге, рассказал «Ведомостям» представитель фонда. Выделение средств одобрил экспертный совет ФРП, деньги поступят после подписания договоров.

По 500 млн руб. льготных займов получит компания «Станкотех» (для выпуска в подмосковной Коломне токарно-фрезерных карусельных станков с ЧПУ) и НПО «Станкостроение» (для производства в Башкортостане многоосевых станков с ЧПУ). Общая стоимость этих проектов - 767,2 млн и 729,5 млн руб. соответственно. Третий проект реализует липецкий «Интермаш», который развивает производство обрабатывающих центров с российской системой ЧПУ. Стоимость этого проекта - 580 млн руб., заем ФРП может составить 400 млн руб.

Это будут первые проекты, профинансированные в рамках программы «Создание серийных производств станкоинструментальной продукции», утвержденной весной 2016 г. По ее условиям займы предоставляются на семь лет под 5% годовых, минимальная стоимость проекта - 71,5 млн руб., 30% инвестиций должны приходиться на собственные средства заемщика. Для сравнения: по основной программе фонда - «Проекты развития» - деньги выдаются на пять лет под 5%, но проект должен стоить более 100 млн руб., а заемщик должен вложить не менее 50% этой суммы.

«На заем ФРП по этой программе могут рассчитывать отечественные производители станков и их деталей, алмазного, абразивного инструмента и инструмента для металлообрабатывающих станков, технологической оснастки для машиностроения, устройств числового программного управления станками», - пояснял ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин.

Общая сумма кредитов по первым одобренным проектам превысила текущий бюджет программы поддержки станкостроения ФРП, который составляет 1,2 млрд руб., продолжает представитель фонда. Но проблем с финансированием не возникнет, заверяет он. «На последнем заседании набсовета было принято решение направить еще 1,5 млрд руб. из совокупного годового бюджета ФРП на 2016 г. (23,7 млрд руб.) на станкостроительную программу», - поясняет собеседник. По его данным, всего по состоянию на середину августа 2016 г. в ФРП находилось 20 заявок по станкостроительной программе на общую сумму займов 5,5 млрд руб.