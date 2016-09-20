Renault временно прекратит производство самых ходовых версий Duster и Kaptur

Renault в ноябре не будет выпускать на своем московском автозаводе кроссовер Duster с бензиновым мотором объемом 2 л (в такой комплектации они стоят от 875 990 руб.) и в ноябре – декабре – новый кроссовер Kaptur с таким же двигателем (от 1 049 990 руб.), рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний. Эти автомобили есть в наличии, продолжают собеседники «Ведомостей». Но заказы на еще не собранные Kaptur с 2-литровыми двигателями с августа дилеры не принимают. Около месяца аналогичная ситуация была и с Duster. Однако в сентябре дилеры возобновили прием заявок на декабрь, добавляет один из собеседников «Ведомостей». Причины компания не объясняет, говорят дилеры. Представитель Renault от комментариев отказался.

Помимо 2-литрового бензинового мотора Duster комплектуется дизельным 1,5-литровым, а с конца лета – бензиновым объемом 1,6 л. Такой же мотор устанавливается и на Kaptur.

На версии с 2-литровым двигателем приходится более 80% российских продаж и Kaptur, и Duster, поясняют дилеры. Эти моторы выпускаются во Франции. Поставки большинства ввозимых в Россию компонентов и узлов для выпуска автомобилей Renault идут со склада в Румынии и проблем с прохождением таможенного контроля не возникало, утверждает человек, знакомый с менеджерами компании. Затоваривания этими моделями нет, соответственно, нет и необходимости помощи в распродаже остатков, отмечают дилеры. Повышения цен тоже не ожидается, говорят они. Российскому подразделению Renault, видимо, не хватило ранее заказанных двигателей для всех локально выпускаемых моделей, заключают дилеры. В условиях пока невысокого спроса на Kaptur компания, вероятно, решила перераспределить имеющиеся моторы в пользу своего проверенного бестселлера – Duster, предполагает один из дилеров.

Nissan Terrano едет по плану На московском заводе «Рено Россия» также выпускается соплатформенник Duster – Nissan Terrano (комплектуется бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2 л). Проблем с этими автомобилями нет, замечает один из дилеров. «Нам не известно ни о каких ограничениях со стороны коллег из Renault, – говорит представитель Nissan. – По договору нас должны обеспечить моторами в запланированных объемах».

Кроссовер Duster – самая продаваемая модель Renault в России. В январе – августе 2016 г. на него пришлось 42,5% общих продаж легковых автомобилей марки в нашей стране, гласят данные АЕБ. До августа этот кроссовер был самым продаваемым в России, но его потеснил конкурент – Hyundai Creta, который с последнего месяца лета выпускается на петербургском заводе «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Kaptur появился на российском рынке в июне. С тех пор было продано более 3500 шт., говорил в начале сентября представитель Renault. В июле новинка заняла 6-е место среди кроссоверов и 18-е место среди всех моделей, а вот в августе кроссовер не вошел даже в топ-25. Одной из причин этого дилер называл появление Creta.

Пауза в выпуске кроссоверов с 2-литровыми двигателями скажется на продажах не только самих моделей, но и в целом марки, предупреждают дилеры. Сейчас в наличии есть все комплектации Kaptur и Duster с 2-литровым двигателем. Но к декабрю может возникнуть дефицит Kaptur, предупреждают они.

В случае возникновения дефицита дилеры, скорее всего, начнут предлагать модели только с дополнительным оборудованием, но это полностью не компенсирует недополученную выручку, замечает собеседник. Поддержать спрос в целом на Kaptur поможет программа обновления парка, говорит другой дилер: Renault в первых числах сентября включила в нее версии с 1,6-литровыми двигателями.

В подготовке статьи участвовал Геннадий Анисимов