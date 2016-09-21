Apple может купить McLaren

McLaren обладает огромным инженерным опытом - от разработок серийных автомобилей и бортовых компьютерных систем до технологий новейших материалов для изготовления шасси - карбона и алюминия

Технологический гигант Apple собирается приобрести британскую McLaren Technology Group, производителя суперкаров и владельца команды Formula 1, сообщила Financial Times. Apple, которая уже два года работает над разработкой электромобиля, рассматривает полное поглощение McLaren или стратегические инвестиции в компанию, сказали изданию три источника, знакомые с ходом переговоров. Они говорят, что обсуждение возможной сделки началось несколько месяцев назад. Информацию о переговорах между компаниями также есть у New York Times.

McLaren обладает огромным инженерным опытом - от разработок серийных автомобилей и бортовых компьютерных систем до технологий новейших материалов для изготовления шасси - карбона и алюминия. Покупка может ускорить секретный автомобильный проект Apple, отмечает издание.

Apple и McLaren отказались от комментариев FT.

Убыточная автомобильная группа, вероятно, будет оценена от 1 млрд до 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,3-1,95 млрд), сказали источники издания. Сроки возможного совершения сделки пока не известны, сказали они.

Поглощение McLaren может стать самым крупным приобретением Apple после покупки в 2014 г. за $3 млрд производителя аудиотехники Beats Electronics. В этом году Apple уже инвестировала $1 млрд в китайскую райд-шеринговую компанию Didi Chuxing, конкурента Uber и Gett

McLaren выпускает роскошные спортивные автомобили, стоимость которых доходит до $1 млн. Владельцы McLaren Technology контролируют 80% McLaren Automotive, которая выпустила в прошлом году 1654 автомобилей, что принесло ей 450 млн фунтов ($585 млн) дохода. McLaren Automotive собиралась инвестировать в исследования и разработки 1 млрд фунтов в течение в ближайшие шесть лет.

В 2014 г., когда последний раз публиковалась отчетность, McLaren Technology отчиталась о доходах 265 млн фунтов ($344,6 млн) до вычета налогов и убытке в 22,6 млн фунтов ($29,4 млн). Компания принадлежит председателю совета директоров Рону Деннису, Мансуру Оже и фонду национального благосостояния Бахрейна Mumtalakat.

McLaren заявила BBC, что сейчас не обсуждает какие-либо инвестиции с Apple.