«АвтоВАЗ» не собирается повышать цены

При сегодняшнем курсе около 72 руб. за евро нет необходимости повышать цены на автомобили Lada, сказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор в интервью Reuters. Но проблемы могут возникнуть, если курс поднимется до 78–80 руб., добавил он.

В прошлом году «АвтоВАЗ» четырежды повышал цены – в среднем автомобили подорожали на 20%. В этом году в феврале – на все автомобили, кроме седана Vesta, высокого хетчбэка Xray и седана Priora, и в мае – только на эти модели. Цены в среднем увеличились менее чем на 5%. Сохранять существующие цены «АвтоВАЗу» позволяет высокая локализация Lada, которая продолжает расти, сказал представитель предприятия. Доступность машин особенно важна для бюджетного сегмента, добавляет он. К примеру, Granta, самая продаваемая модель Lada, стоит в России от 383 900 руб. (без учета акций), Vesta (второе место) – от 529 000 руб. Сохранение цен – хорошая новость, говорит топ-менеджер одного из дилеров «АвтоВАЗа»: это дополнительное преимущество перед подержанными иномарками.

Снижения не будет «Продажная цена автомобилей слишком высока, в особенности в [таком] очень бюджетном сегменте, как Lada Granta», – говорил Мор в июле. Один из поставщиков со ссылкой на топ-менеджеров «АвтоВАЗа» утверждал, что в случае запланированного снижения расходов на материалы и комплектующие (на 7% в 2016 г. и на 13% – в 2017 г.) завод может пропорционально снизить цены на автомобили. Вряд ли это произойдет, считает Удалов: возможности поставщиков снизить цены минимальны из-за сократившихся заказов и девальвации. Представитель «АвтоВАза» не ответил, планируется ли снижение цен.

С 15 августа по 14 сентября 2016 г., по данным «Автостата», цены на легковые автомобили в России изменились у 22 брендов. Например, у Mitsubishi подорожал пикап L200 на 2,3–3,3%, у Suzuki – кроссовер Vitara на 2,5–3,4%. Hyundai подняла цены в том числе на седан и хетчбэк Solaris (на 0,2–0,3%), кроссовер Creta (на 0,9–1,2%), а Kia увеличила цены седана и хетчбэка Rio (на 0,3–1,3%), приводит данные «Автостат». «Мы придерживаемся политики сдерживания роста цен», – говорит представитель Kia. Renault повышала цены в среднем на 5% на все модели один раз в начале года, напоминает ее представитель. Представители других брендов на вопросы не ответили.

Зарубежные автоконцерны, скорее всего, продолжат повышать цены, уверен исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Локализация у выпускаемых в России иномарок значительно ниже, чем у Lada, и еще не компенсирован негативный эффект от девальвации, объясняет он: с сентября 2014 г. валюта подорожала вдвое, а цены на иномарки – только на 38%. Неизменность цен вряд ли поможет «АвтоВАЗу» сильно увеличить продажи, но позволит удержать долю рынка, добавляет он.

За восемь месяцев продажи Lada в России снизились на 8%, рынок сократился на 14,9%. В августе, несмотря на 18%-ное падение рынка, продажи Lada выросли на 4%. «АвтоВАЗ» занимает 20% рынка и собирается как минимум удерживать эту долю, сказал Мор в интервью Reuters. По его оценке, российский рынок легковых автомобилей в 2017 г. стабилизируется.