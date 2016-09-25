Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4168 от 26.09.2016 под заголовком: Lada взяла курс

«АвтоВАЗ» не собирается повышать цены

Это позволяет текущий курс рубля, объясняет президент «АвтоВАЗа» Николя Мор
«АвтоВАЗ» при текущем курсе рубля не будет повышать цены на автомобили
«АвтоВАЗ» при текущем курсе рубля не будет повышать цены на автомобили
Mstyslav Chernov / AP

При сегодняшнем курсе около 72 руб. за евро нет необходимости повышать цены на автомобили Lada, сказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор в интервью Reuters. Но проблемы могут возникнуть, если курс поднимется до 78–80 руб., добавил он.

В прошлом году «АвтоВАЗ» четырежды повышал цены – в среднем автомобили подорожали на 20%. В этом году в феврале – на все автомобили, кроме седана Vesta, высокого хетчбэка Xray и седана Priora, и в мае – только на эти модели. Цены в среднем увеличились менее чем на 5%. Сохранять существующие цены «АвтоВАЗу» позволяет высокая локализация Lada, которая продолжает расти, сказал представитель предприятия. Доступность машин особенно важна для бюджетного сегмента, добавляет он. К примеру, Granta, самая продаваемая модель Lada, стоит в России от 383 900 руб. (без учета акций), Vesta (второе место) – от 529 000 руб. Сохранение цен – хорошая новость, говорит топ-менеджер одного из дилеров «АвтоВАЗа»: это дополнительное преимущество перед подержанными иномарками.

Снижения не будет

«Продажная цена автомобилей слишком высока, в особенности в [таком] очень бюджетном сегменте, как Lada Granta», – говорил Мор в июле. Один из поставщиков со ссылкой на топ-менеджеров «АвтоВАЗа» утверждал, что в случае запланированного снижения расходов на материалы и комплектующие (на 7% в 2016 г. и на 13% – в 2017 г.) завод может пропорционально снизить цены на автомобили. Вряд ли это произойдет, считает Удалов: возможности поставщиков снизить цены минимальны из-за сократившихся заказов и девальвации. Представитель «АвтоВАза» не ответил, планируется ли снижение цен.

С 15 августа по 14 сентября 2016 г., по данным «Автостата», цены на легковые автомобили в России изменились у 22 брендов. Например, у Mitsubishi подорожал пикап L200 на 2,3–3,3%, у Suzuki – кроссовер Vitara на 2,5–3,4%. Hyundai подняла цены в том числе на седан и хетчбэк Solaris (на 0,2–0,3%), кроссовер Creta (на 0,9–1,2%), а Kia увеличила цены седана и хетчбэка Rio (на 0,3–1,3%), приводит данные «Автостат». «Мы придерживаемся политики сдерживания роста цен», – говорит представитель Kia. Renault повышала цены в среднем на 5% на все модели один раз в начале года, напоминает ее представитель. Представители других брендов на вопросы не ответили.

Новинки Lada на Московском автосалоне
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Зарубежные автоконцерны, скорее всего, продолжат повышать цены, уверен исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Локализация у выпускаемых в России иномарок значительно ниже, чем у Lada, и еще не компенсирован негативный эффект от девальвации, объясняет он: с сентября 2014 г. валюта подорожала вдвое, а цены на иномарки – только на 38%. Неизменность цен вряд ли поможет «АвтоВАЗу» сильно увеличить продажи, но позволит удержать долю рынка, добавляет он.

За восемь месяцев продажи Lada в России снизились на 8%, рынок сократился на 14,9%. В августе, несмотря на 18%-ное падение рынка, продажи Lada выросли на 4%. «АвтоВАЗ» занимает 20% рынка и собирается как минимум удерживать эту долю, сказал Мор в интервью Reuters. По его оценке, российский рынок легковых автомобилей в 2017 г. стабилизируется.

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