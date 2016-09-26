Владельцам грузовиков грозят миллионные штрафы

Перегруженный автомобиль – это убийца на трассе, его конструкция не справляется с превышением нагрузки, при этом каждый третий грузовик на федеральных трассах нарушает норматив по массе, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт на пресс-конференции в понедельник. Перевозят строительные грузы, лес, песок, щебень, в том числе незаконно вывезенные с лесопилок и карьеров, посетовал он. В среднем вес выше допустимого на 30%.

Это выявила автоматическая система весогабаритного контроля (дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации). Она работала в тестовом режиме, за нарушения, зафиксированные системой, штрафы не выписывались.

Штраф за лишний вес может составить 150 000–500 000 руб.

Действующая система, когда грузовики проходят контроль в специальных пунктах, выписала 30 000 штрафов на перевозчиков и грузоотправителей за последний год. Но, по данным автоматической системы, нарушений было 1 млн с начала 2016 г. Сотрудников ГИБДД и Ространснадзора не хватает, чтобы следить за всей сетью дорог, кроме того, говорится в сообщении Росавтодора, влияет коррупция, когда инспектор не выписывает штраф за взятку.

С 1 октября система сможет выписывать штрафы, но пока только в регионе, выбранном для пилотного пуска, – в Вологодской области (см. врез). Это второй регион по количеству нарушений после Ленинградской области, объяснил выбор Старовойт.

Где проверят На первом этапе будет три автоматических поста контроля: Вологда – Москва, Вологда – Архангельск и Вологда – Санкт-Петербург.

В августе в Вологодской области три грузовика накопили сумму потенциальных штрафов свыше 35 млн руб. С запуском системы штрафы из потенциальных превратятся в реальные, систематических нарушителей ждут миллионные санкции, предупредил он.

Дальше в «боевой режим» могут перевести уже существующие автоматические весы на федеральных дорогах Московской и Калининградской областей. Пока функционируют 23 пункта автоматического контроля, за 5 лет Росавтодор планирует довести их количество до 387.