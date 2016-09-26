Коммерческие автомобили

Владельцам грузовиков грозят миллионные штрафы

Вес большегрузов начнет проверять автоматическая система
Штраф за лишний вес может составить 150 000–500 000 руб.
Штраф за лишний вес может составить 150 000–500 000 руб.
Михаил Почуев / ТАСС

Перегруженный автомобиль – это убийца на трассе, его конструкция не справляется с превышением нагрузки, при этом каждый третий грузовик на федеральных трассах нарушает норматив по массе, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт на пресс-конференции в понедельник. Перевозят строительные грузы, лес, песок, щебень, в том числе незаконно вывезенные с лесопилок и карьеров, посетовал он. В среднем вес выше допустимого на 30%.

Пока установлено лишь 20 рамок контроля в Московской и Калужской областях
Перевозчики нашли объезд

Это выявила автоматическая система весогабаритного контроля (дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации). Она работала в тестовом режиме, за нарушения, зафиксированные системой, штрафы не выписывались.

Штраф за лишний вес может составить 150 000–500 000 руб.

«Россия не в лидерах среди стран с самыми дорогостоящими трассами»

Действующая система, когда грузовики проходят контроль в специальных пунктах, выписала 30 000 штрафов на перевозчиков и грузоотправителей за последний год. Но, по данным автоматической системы, нарушений было 1 млн с начала 2016 г. Сотрудников ГИБДД и Ространснадзора не хватает, чтобы следить за всей сетью дорог, кроме того, говорится в сообщении Росавтодора, влияет коррупция, когда инспектор не выписывает штраф за взятку.

С 1 октября система сможет выписывать штрафы, но пока только в регионе, выбранном для пилотного пуска, – в Вологодской области (см. врез). Это второй регион по количеству нарушений после Ленинградской области, объяснил выбор Старовойт.

Где проверят

На первом этапе будет три автоматических поста контроля: Вологда – Москва, Вологда – Архангельск и Вологда – Санкт-Петербург.

В августе в Вологодской области три грузовика накопили сумму потенциальных штрафов свыше 35 млн руб. С запуском системы штрафы из потенциальных превратятся в реальные, систематических нарушителей ждут миллионные санкции, предупредил он.

Дальше в «боевой режим» могут перевести уже существующие автоматические весы на федеральных дорогах Московской и Калининградской областей. Пока функционируют 23 пункта автоматического контроля, за 5 лет Росавтодор планирует довести их количество до 387.

Фото: Как работает система «Платон»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике