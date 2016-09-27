Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4169 от 27.09.2016 под заголовком: Правительство избавится от лишнего веса

Владельцам и водителям грузовиков грозят миллионные штрафы

Один из кандидатов на создание системы контроля за весом грузовиков – оператор «Платона»
Водителей ждут штрафы за вес
Водителей ждут штрафы за вес
Михаил Метцель / ИТАР-ТАСС

Перегруженный автомобиль – это убийца на трассе, его конструкция не справляется с превышением нагрузки, сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Каждый третий грузовик, по его словам, на федеральных трассах нарушает норматив – в среднем на 30%.

Сейчас грузовики проверяются в специальных пунктах. За последний год было выписано 30 000 штрафов за перевес (150 000–500 000 руб.). Запущенная в тестовом режиме автоматическая система весогабаритного контроля (дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации) с начала года выявила в 30 раз больше нарушений (1 млн). Штрафы за нарушения, зафиксированные системой, не выписывались.

«Россия не в лидерах среди стран с самыми дорогостоящими трассами»

С 1 октября система сможет выписывать штрафы, но пока только в Вологодской области (см. врез). Это второй регион по количеству нарушений после Ленинградской области, объяснил выбор Старо­войт. В августе в Вологодской области три грузовика накопили штрафов более чем на 35 млн руб. С запуском системы злостных нарушителей ждут миллионные санкции, предупредил Старовойт.

Следующие на очереди Московская и Калининградская области, на дорогах которых уже существуют автоматические весы. Всего в России работает 23 пункта автоматического контроля, за пять лет Росавтодор планирует увеличить их количество до 387.

Где проверят

На первом этапе будет три автоматических поста контроля: Вологда – Москва, Вологда – Архангельск и Вологда – Санкт-Петербург.​

Пункты внедряются за госсчет – это часть работ по содержанию и ремонту дорог, заказчики – учреждения Росавтодора в регионах. В зависимости от категории дороги установка одной рамки обходится в сумму от 23–25 млн до 45–48 млн руб., уточнил директор «Росдормониторинга» Константин Угаров. Системы, по его словам, производят пять отечественных и четыре иностранные компании. Контракты на изготовление рамок получали «Стройинвестпроект М», «Тензом-М», а также, например, иностранные Betamont и Camea, говорит представитель Росавтодора.

Есть три варианта развития системы: за счет государства, по концессии и на основе «Платона» – системы сбора платы за проезд тяжелых грузовиков. Оператор «Платона» – компания «РТ-инвест транспортные системы» принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест». В конце октября должны быть подведены итоги научно-исследовательской работы и можно будет сделать вывод, стоит ли объединять систему весогабаритного контроля и «Платон», сказал Старовойт.

Когда грузовик с наращенными бортами едет с перегрузом, от дороги остается пыль, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. В России умудряются возить грузовиками то, что не предусмотрено никакими нормативами, а плата за ущерб инфраструктуре не заложена в тарифе на перевозку, объясняет он.

Пока установлено лишь 20 рамок контроля в Московской и Калужской областях
Перевозчики нашли объезд

Ущерб дорогам из-за перегруза причиняют примерно 10–15% грузоперевозчиков, говорит руководитель транспортной службы логистической компании ПЭК Игорь Алексашов, весы нужны на дорогах вблизи больших заводов, где очень плотный поток грузоперевозок и высока вероятность перегрузов. Опасения вызывают возможные неполадки в работе системы, рассуждает заместитель директора АСМАП Александр Шерстнев, если весы будут неисправны, обжаловать штраф будет очень сложно. Потребуются доказательства – перед стационарным пунктом контроля грузовик может избавиться от части груза, прокомментировал Угаров. Цель – собрать 0 руб., система вводится для обеспечения безопасности и сохранности дорожного полотна, уверяет Старовойт.

Можно ожидать роста тарифов на перевозки, который с большой вероятностью повлияет на цены стройматериалов, предупреждает директор по маркетингу LafargeHolcim Максим Гончаров. Угаров не ждет роста цен на стройматериалы: в сметы уже заложена стоимость перевозки без нарушения нормативов.

Многие грузоотправители уже переходят на другие виды транспорта, замечает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Максим Бочков. Правда, как только начинаешь пользоваться железной дорогой или речным транспортом, возникают логистические сложности и дополнительные издержки, говорит Блинкин. Но если из-за платы за ущерб инфраструктуре тариф на автомобильные перевозки вырастет на порядок, будет выгодно перераспределять перевозки, полагает он.

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Система оплаты проезда грузовиков массой более 12 т по федеральным дорогам &quot;Платон&quot; введена с 15 ноября. На фото аппарат оплаты и ввода маршрута в Систему взимания платы (СВП)
Максим Стулов / Ведомости
Система оплаты проезда грузовиков массой более 12 т по федеральным дорогам "Платон" введена с 15 ноября. На фото аппарат оплаты и ввода маршрута в Систему взимания платы (СВП)
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Отвечает за сбор платы «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, в равных долях принадлежит фонду «РТ-инвест» и сыну Аркадия Ротенберга Игорю). На фото центр управления СВП
Максим Стулов / Ведомости
Отвечает за сбор платы «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, в равных долях принадлежит фонду «РТ-инвест» и сыну Аркадия Ротенберга Игорю). На фото центр управления СВП
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За свои услуги РТИТС получит от 10,6 млрд руб. в год. Оставшиеся около 40 млрд руб. от сбора платы с грузовиков будут направлены в Федеральный дорожный фонд
Максим Стулов / Ведомости
За свои услуги РТИТС получит от 10,6 млрд руб. в год. Оставшиеся около 40 млрд руб. от сбора платы с грузовиков будут направлены в Федеральный дорожный фонд
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Система сбора платы была полностью готова за месяц до ее официального запуска, говорил гендиректор РТИТС Александр Советников
Максим Стулов / Ведомости
Система сбора платы была полностью готова за месяц до ее официального запуска, говорил гендиректор РТИТС Александр Советников
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РТИТС должна была подготовить 1,5 млн бортовых устройств (БУ) для обеспечения взимания платы за проезд и контроля маршрута. К 15 ноября водителям было роздано 100 000 БУ
Максим Стулов / Ведомости
РТИТС должна была подготовить 1,5 млн бортовых устройств (БУ) для обеспечения взимания платы за проезд и контроля маршрута. К 15 ноября водителям было роздано 100 000 БУ
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Процедура получения устройства при личном обращении занимает 5–10 минут и 8–9 минут – через сайт, уверяет представитель РТИТС. По словам водителей, общение с операторами &quot;Платона&quot; занимает не меньше 20–30 минут
Максим Стулов / Ведомости
Процедура получения устройства при личном обращении занимает 5–10 минут и 8–9 минут – через сайт, уверяет представитель РТИТС. По словам водителей, общение с операторами "Платона" занимает не меньше 20–30 минут
6/14
БУ производятся в Ленинградской области, &quot;на базе российских технологий&quot;, как уточняет РТИТС, &quot;и из китайских комплектующих&quot;, говорят получившие устройства
Максим Стулов / Ведомости
БУ производятся в Ленинградской области, "на базе российских технологий", как уточняет РТИТС, "и из китайских комплектующих", говорят получившие устройства
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&quot;Из полученных нами устройств 12 вышли из строя, а 8 единиц проработали менее 24 часов&quot;, – рассказал &quot;Ведомостям&quot; Андрей Попов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic
Максим Стулов / Ведомости
"Из полученных нами устройств 12 вышли из строя, а 8 единиц проработали менее 24 часов", – рассказал "Ведомостям" Андрей Попов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic
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10 ноября правительство снизило первоначальный тариф 3,73 руб./км. До 1 марта 2016 г. тариф составит 1,53 руб., позже и до 31 декабря 2018 г. – 3,06 руб.
Максим Стулов / Ведомости
10 ноября правительство снизило первоначальный тариф 3,73 руб./км. До 1 марта 2016 г. тариф составит 1,53 руб., позже и до 31 декабря 2018 г. – 3,06 руб.
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Контрольные рамки, которые должны считывать сигнал БУ, вызвали скандал: когда стало известно, что из 481 рамки по стране возведено лишь 19 в Московской области, замминистра транспорта Евгению Дитриху пришлось обещать, в нарушение закона, что штрафы будут собираться лишь в Подмосковье
Максим Стулов / Ведомости
Контрольные рамки, которые должны считывать сигнал БУ, вызвали скандал: когда стало известно, что из 481 рамки по стране возведено лишь 19 в Московской области, замминистра транспорта Евгению Дитриху пришлось обещать, в нарушение закона, что штрафы будут собираться лишь в Подмосковье
10/14
Штрафы разнятся от 5000 руб. до 1 млн руб. в зависимости от вида собственника автомобиля. На фото пункт мобильного контроля СВП &quot;Платон&quot;
Максим Стулов / Ведомости
Штрафы разнятся от 5000 руб. до 1 млн руб. в зависимости от вида собственника автомобиля. На фото пункт мобильного контроля СВП "Платон"
11/14
Несмотря на заверения Минтранса, Росавтодора и других соучастников процесса, система СВП &quot;Платон&quot; начала выписывать штрафы на всей территории страны
Максим Стулов / Ведомости
Несмотря на заверения Минтранса, Росавтодора и других соучастников процесса, система СВП "Платон" начала выписывать штрафы на всей территории страны
12/14
Утром 16 ноября на систему «Платон» была произведена массированная хакерская атака. По заявлению министра транспорта Максима Соколова, частота запросов в ходе DDoS-атаки превышала 2 млн обращений. По ранее объявленным планам пользователями системы &quot;Платон&quot; должны были стать 2 млн водителей. На фото один из серверов РТИТС
Максим Стулов / Ведомости
Утром 16 ноября на систему «Платон» была произведена массированная хакерская атака. По заявлению министра транспорта Максима Соколова, частота запросов в ходе DDoS-атаки превышала 2 млн обращений. По ранее объявленным планам пользователями системы "Платон" должны были стать 2 млн водителей. На фото один из серверов РТИТС
13/14
Запуск &quot;Платона&quot; обернулся выступлениями водителей-дальнобойщиков более чем в 40 регионах страны – от Бурятии до Калининграда
Евгений Разумный / Ведомости
Запуск "Платона" обернулся выступлениями водителей-дальнобойщиков более чем в 40 регионах страны – от Бурятии до Калининграда
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