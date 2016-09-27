В августе петербургские автодилеры продали на 5% автомобилей больше, чем в июле

В Петербурге за восемь месяцев 2016 г. было продано 75 720 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб»

В Петербурге за восемь месяцев 2016 г. было продано 75 720 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». В августе дилеры продали 9536 автомобилей, это на 8% меньше, чем в августе прошлого года, и на 5% больше, чем в июле этого.

Результаты продаж автомобилей в Петербурге лучше, чем в среднем по России: в августе 2016 г., по данным АЕБ, продажи в России сократились на 18% год к году до 113 749 машин. С июля падение по стране ускорилось на 1,4 п. п., за восемь месяцев продажи сократились почти на 15%.

Лидер петербургского рынка – Hyundai (за восемь месяцев продано 8499 автомобилей, +27% к прошлому году). Hyundai упрочила свое лидерство за счет выхода в августе на рынок новой модели Creta; по данным «Auto-Dealer-СПб», на эту модель приходится четверть от общего числа реализованных в Петербурге Hyundai. Lada вернулась в июле на 2-е место и продолжает наращивать отрыв от Renault – продажи у Lada за восемь месяцев выросли на 23%, а у Renault снизились на 4%, следует из данных «Auto-Dealer-СПб».

Сокращение рынка в августе можно объяснить высокой базой прошлого августа, считает гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Но если объем продаж останется около отметки в 10 000 машин в месяц, то по итогам года авторынок Петербурга может упасть на 8–10%, прогнозирует он.

Количество клиентов в одном сегменте ограничено, Creta перетянула покупателей от других марок, к примеру, меньше стали продаваться автомобили Suzuki, отмечает директор «Автомир. Санкт-Петербург» Сергей Лысов. Но сейчас Creta в свободной продаже нет, только на заказ, это может заставить клиентов обратить внимание на другие марки, говорит Лысов. Средний бюджет покупателя в этом сегменте, по его словам, – около 1 млн руб. В краткосрочной перспективе рынок сбалансируется, модели отыграют падение, уверен он.

В топ-10 по итогам восьми месяцев пять брендов показывают положительные результаты (в январе – июле их было четыре), подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». Лучшая динамика продаж у Jaguar – рост 108%, а самое сильное падение у SsangYong – 97%. Очень сильно просели продажи в регионах, а петербургские дилеры увеличили рекламную активность и повысили эффективность дилерских центров, отмечает Лысов.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России за восемь месяцев выросла на 1 п. п. до 8,5%, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». Август стал самым успешным месяцем для петербургского автопрома с начала этого года: заводы выпустили 28 400 новых автомобилей (рост к августу 2015 г. – 14%).