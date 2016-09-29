Парижский автосалон превратился в шоу электроники на колесах

В Париже открывается крупнейший в Европе автомобильный салон Mondial de l'Automobile 2016. Выставка проводится по четным годам (по очереди с Франкфуртским автосалоном) и сейчас является самым популярным автошоу в мире (1,25 млн посетителей в 2014 г.), опережая Франкфурт и Токио.

На выставке будут представлены новинки 42 автомобильных марок, каждая проведет одну или несколько премьер мирового или европейского уровня. В этом году выставку пропустят автомобильные бренды массового сектора — Mazda и Ford, премиальная Volvo Cars и несколько люксовых и спортивных марок - Bentley, Lamborghini, Aston Martin и Rolls-Royce. Но пустых стендов не будет — отсутствующих вендоров заместят сервисы так называемой новой мобильности - каршеринга, райдшеринга, короткого проката и т.п.

Самыми заметными и массовыми премьерами станут SUV – внедорожники и кроссоверы – устойчиво растущий на всех рынках сегмент, в котором активно выкладываются традиционные и новые автопроизводители. Audi покажет новый Q5, Mercedes-Benz - высокий универсал Е-класса All-Terrain, Jaguar Land Rover представляет новый Discovery 5, Peugeot покажет сразу две модели - 3008 и 5008, Renault - новый Koleos (европейская премьера), Suzuki - маленький кроссовер Ignis, впервые на публике появится Skoda Kodiaq. В качестве дизайн-проектов появятся BMW X2, концепт-кар Lexus UX, Mitsubishi GT-PHEV и SsangYong LIV-2 (прототип нового Rexton).

Электрификация становится основным трендом в силовых установках автомобилей, особенно после потрясшего Европу и Америку «дизельного скандала». Практически все дизайнерские концепты разрабатываются производителями как электрические автомобили - Citroen Cxperience, Renault Trezor, Volkswagen I.D. и близкий к серийной версии электрический кроссовер Mercedes. Готовый к продажам электромобиль Opel Ampera-e, преобразованный для европейского рынка Chevrolet Bolt, может проезжать на полном заряде 400 км, концепт Volkswagen I.D. - 400-600 км. Запас хода микромерседесов Smart ForTwo и ForFour с электроприводом пока не объявлен, а гибридный Porsche Panamera plug-in hybrid может проехать на электротяге 50 км, но суммарная мощность силовой установки - 462 л.с. 700 Нм.

Одной из главных тенденций автосалона или его ярким фоном, отчасти пересвечивающим новинки, станет ускоряющееся устремление традиционных автопроизводителей в область электронных технологий и компьютерных приложений. Роботизированные автомобили, геопозиционирование, каршеринг и сервисы сдачи машин в аренду частниками заставляют автопроизводителей заступать на чужую территорию, чтобы окончательно не потерять почву под ногами. Крупнейшие автоконцерны активно кооперируются с технологическими компаниями и инвестируют в стартапы. Накануне автосалона французская PSA Group объявила о приобретении доли в канадской Communauto и запуске бренда Free2Move, под которым группой будут продвигаться сервисы новой мобильности — каршеринг, райдшеринг, интеграция автомобилей в сети передачи данных. На этой неделе Renault-Nissan объявил о подписании договора с Microsoft о развитии технологий подключаемых автомобилей, а чуть раньше купил французский стартап Sylpheo, разработчика программного обеспечения для автономных и подключаемых автомобилей. Немецкая тройка - BMW, Audi и Mercedes - договорилась о создании альянса для развития технологий связи 5G с компаниями телекома Ericsson, Huawei, Intel, Nokia и Qualcomm. В мае этого года Toyota стала партнером и инвестором Uber, в его конкурента Gett инвестирует $300 млн Volkswagen. Чуть раньше их в Lyft стал инвестировать General Motors, а Ford объявил стратегией создание мобильных сервисов для клиентов. В августе Uber и Volvo Cars объявили, что инвестируют $300 млн в разработку беспилотных автомобилей.

Благодаря такому скрещиванию автомобили все больше становятся похожи на смартфоны. А компании, ссылаясь на маркетинговые исследования, утверждают, что именно этого от них хотят клиенты.

Автосалон будет открыт для посещения публики с 1 по 19 октября. Билеты стоят 16 евро, для молодежи и групповых посещений предусмотрены скидки.