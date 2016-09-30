Группа Toyota резко нарастила поставки машин в Россию

Впервые за три года вырос импорт легковых автомобилей в Россию – в августе. Причина в том, что поставки резко увеличила группа Toyota

В итоге импорт легковых автомобилей в Россию в августе вырос – впервые за три года

В августе в Россию ввезено около 21 100 легковых автомобилей – на 5,3% больше, чем в августе 2015 г., сообщил «Автостат». Рост импорта произошел впервые с сентября 2013 г., тогда поставки машин в Россию увеличились на 5,2%, затем только уменьшались, пишет агентство.

Рост на 5,3% – суммарный показатель, в него включены и новые, и подержанные машины, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, но подержанных традиционно мало, менее 10%.

Рост обеспечили в основном автомобили брендов группы Toyota, знает Удалов: 8200 машин (лидер импорта) марки Toyota, или в 3,5 раза больше, чем в августе 2015 г., и 2900 машин (2-е место) марки Lexus, или в 8,6 раза больше, чем в августе 2015 г. Третье место у легковой марки Mercedes-Benz – 2600 штук, или на 3,5% меньше, чем в августе 2015 г.

Ни представитель Toyota, ни представитель Lexus не объяснили, чем вызван такой рост поставок.

Продажи группы Toyota в России сокращаются, но медленней, чем рынок в целом. В августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продано 8526 автомобилей Toyota (минус 4%) и 2319 Lexus (минус 9%), продажи всех марок легковых и легких коммерческих автомобилей уменьшились на 18%.

Группа Toyota – традиционный лидер импорта в Россию. Завод компании в Санкт-Петербурге долгое время производил только седан Camry, как раз в августе к нему добавился кроссовер RAV4. Мощность завода выросла вдвое и достигла 100 000 машин в год.

Основную прибавку марке Toyota обеспечили три модели – RAV4 (вторая по популярности модель марки в России после Camry, ее продажи выросли в августе до 2509 шт., или на 5,5%), Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200, говорит Удалов. Производство на автозаводах японского автоконцерна планируется на полгода вперед на основе контрактов с дилерами, затем планы ежемесячно корректируются, рассказывает топ-менеджер одной из дилерских компаний Toyota: дефицита моделей Toyota нет. Удалов полагает, что компания завезла большую партию RAV4 накануне старта локального выпуска модели, чтобы не допустить провала в продажах, который мог бы возникнуть в процессе постепенного увеличения местного выпуска. Компания подготовилась к росту спроса на RAV4, согласен аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: когда на рынок выходит новая модель локальной сборки, проводится маркетинговая кампания и возникает кратковременный всплеск интереса к модели. Что касается роста поставок Toyota Land Cruiser Prado, то это эффект низкой базы, считают Удалов и Беспалов: модель раньше выпускало во Владивостоке совместное предприятие «Соллерс-Буссан», но летом 2015 г. ее сборка была прекращена, и теперь Land Cruiser Prado только импортируется. Увеличение поставок машин марки Lexus, которые не собирают в России, связано, скорее всего, с недостатком некоторых моделей – LX, RX, полагает дилер.

Рост импорта может произойти и в отдельные ближайшие месяцы, но это будет связано с разовыми факторами: пополнением складских запасов, маркетинговыми кампаниями, считает Беспалов. Фундаментальных же предпосылок для устойчивого роста импорта нет – рынок продолжает сокращаться, а компании локализуют все больше моделей, указывает он.

«В целом на авторынке сохраняются негативные тенденции, – согласна с ним Мария Малинская, директор дилерского центра «Toyota Lexus Ясенево» группы компаний «Рольф». – А увеличение импорта автомобилей Toyota связано с традиционной популярностью моделей и правильной политикой компании по поддержке спроса на Toyota в России, в том числе с кредитными программами. Это не может служить иллюстрацией роста спроса и оживления автомобильного рынка».

В подготовке участвовала Вера Колерова