В российское производство легковых Mercedes-Benz может быть вложено 20 млрд рублей

Суммарные заявленные инвестиции трех проектов с участием немецких компаний, с которыми правительством уже подписан специальный инвестконтракт (по развитию выпуска сельхозтехники Claas в Краснодарском крае и станков DMG MORI в Ульяновской области) или планируется (организация выпуска легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области), составляют более 30 млрд руб., говорится в сообщении Минпромторга.

Инвестор по условиям контракта в обмен на вложения получает неизменность экономических условий на срок действия договора и ряд других преференций, например участие в госпрограммах. Но в контракте указывается только минимально необходимая сумма инвестиций – 750 млн руб., а не общие вложения, поясняет представитель Фонда развития промышленности при Минпромторге (оператор инвестконтрактов). Минпромторг ранее раскрывал только общие инвестиции в завод Claas и станкостроительное предприятие DMG MORI – примерно по 5 млрд руб. в каждый. Получается, в создание в России производства легковых машин Mercedes-Benz будет вложено около 20 млрд руб. (или 285 млн евро по текущему курсу ЦБ). Примерно столько и предполагается вложить с учетом логистического центра, подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. Проектная мощность российского автозавода Mercedes-Benz предполагается на уровне 25 000 машин, напоминает собеседник «Ведомостей».

На 20 млрд руб. можно построить полноценный автозавод со сваркой, окраской, штамповкой, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. О желании создать в России именно предприятие полного цикла ранее говорил и гендиректор «Мерседес-Бенц рус» Ян Мадея. Мощность у завода Daimler будет небольшой, но это премиальный бренд, соответствующим будет и оборудование, замечает Беспалов.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, немецкий концерн намерен выпускать в России легковые автомобили 4–5 модельных линеек, а серийное производство может начаться в 2019 г. (об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24»). Похожие данные и у источника «Ведомостей»: минимум четыре модели, старт производства – конец 2018 г. – начало 2019 г. Мадея в августе 2016 г. говорил «Ведомостям», что российский автозавод будет выпускать продукцию, исходя из структуры продаж компании в нашей стране. Наиболее популярны модели C- и E-классов, GLS, GLA, GLE, GLC, отмечал представитель концерна. В 2015 г. в России было продано 41 614 легковых Mercedes-Benz (минус 15%, см. график), гласят данные АЕБ.

Исходя из цифр Минпромторга также получается, что проект Daimler создаст более 1000 рабочих мест. Эта цифра сопоставима с той, что предполагается, комментирует источник «Ведомостей». Для сравнения: на петербургском заводе «Хендэ мотор мануфактуринг рус» полного цикла мощностью 200 000 машин в год и с общими инвестициями около $700 млн трудится 2200 человек.

Представитель Daimler не стал комментировать цифры Минпромторга и расчеты «Ведомостей». Он только заметил, что концерн изучает возможность создания производства легковых машин в России и решение еще не принял. Партнером в случае реализации проекта выступит «Камаз», пояснял «Ведомостям» Мадея: «Нам нужно, чтобы партнер располагал соглашением о промсборке, и [«Камаз»] его имеет». Оно есть у паритетного СП «Даймлер Камаз рус», выпускающего грузовики. «Камаз» будет партнером именно через соглашение о промсборке, инвестиции от российского автоконцерна не планируются.

По оценке Беспалова, срок окупаемости нового проекта Daimler составит до 10 лет. Проблем с загрузкой не будет, уверен он. Российский рынок сейчас сокращается, но марка, как и премиальный сегмент в целом, чувствует себя лучше рынка, к тому же общий спрос может вернуться к росту уже в 2017 г., поясняет эксперт. Плюс локализация легковых автомобилей позволит им участвовать в госпрограммах и госзакупках, напоминает Беспалов.