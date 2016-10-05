Немецкая Claas хочет удвоить продажи комбайнов в России

В 2017 г. Claas планирует удвоить продажи зерноуборочных комбайнов в России (выпускаются на заводе в Краснодаре), а в дальнейшем наращивать в среднем на 20–30% в год. Об этом «Ведомостям» рассказал главный исполнительный директор по сбыту и маркетингу Claas Бернд Людевиг. Абсолютные цифры он не назвал. По оценке Людевига, всего по итогам 2016 г. в России будет продано 5000–5500 комбайнов различных брендов (на уровне 2015 г.). Доля западных марок на рынке, по прогнозу компании, будет менее 10%. На марку Claas приходится 45% общих продаж западных брендов. Получается, что компания может продать в России примерно 250 комбайнов, а в 2017 г. – около 500. Впрочем, такие продажи не обеспечат полную загрузку завода. Предприятие, в которое инвестировано около 150 млн евро, способно выпускать 2000 зерноуборочных комбай­нов в год (здесь также производятся силосоуборочные комбайны, трактора и проч.).

Для сравнения: в 2009 г. Claas продала более 1000 комбайнов, приводит данные коммерческий директор ООО «Клаас» Михаэл Риттер. В последние годы компания, как и другие иностранные бренды, ощущает влияние девальвации рубля, но сильнее всего на продажах западных брендов сказывается поддержка российских производителей сельхозтехники, отмечает он. Основная мера – программа субсидирования 25–30%-ных скидок. Но после подписания в июне 2016 г. 10-летнего специального инвестконтракта у Claas появилась возможность включить свои комбайны в госпрограммы, стать «равноправным участником рынка» и в итоге увеличить объемы производства и продаж, говорит Риттер. Документ, подтверждающий российский статус выпускаемых в Краснодаре машин, компания уже получила. Положительного эффекта от федеральной программы субсидирования скидок в 2016 г. Claas не ощутит (деньги по программе уже израсходованы) и рассчитывает на участие в программе в 2017 г., поясняет Риттер.

Claas хочет участвовать в региональных программах субсидирования закупки сельхозтехники, а также получать бюджетные субсидии, которые позволят компенсировать большую часть расходов по уплате утилизационного сбора. Соответствующая заявка уже подана, уточняет Людевиг. На участие в программе поддержки экспорта сельхозтехники Claas, по словам Риттера, не рассчитывает. Сейчас инвестконтракт касается только зерноуборочных комбайнов, но в дальнейшем компания хотела бы расширить список, замечает Людевиг. Продажам может помочь и общее восстановление рынка, указывает он, в перспективе он может достигнуть 7000–8000 комбайнов в год.

Участие в госпрограммах и эффект низкой базы позволит Claas в ближайшие годы демонстрировать высокие темпы роста продаж в России, которые постепенно будут замедляться, соглашается аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Компании также поможет укрепление рубля, добавляет он.

Claas по условиям специнвестконтракта должна вложить не менее 750 млн руб. в развитие местного производства. Деньги пойдут на повышение локализации – сейчас в России закупается металл, шины и проч., изучается возможность закупки выпускаемых в нашей стране двигателей, других узлов и деталей, говорит Риттер. Еще одно обязательство – развивать экспорт. Сейчас компания поставляет технику и компоненты в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Китай, Германию, перечисляет собеседник.

«Бизнес-план АГКО-РМ (СП американской AGCO и «Русских машин». – «Ведомости») по локализации модельного ряда тракторов для точного земледелия полностью соответствует критериям инвестконтрактов, и мы ожидаем положительную экспертизу Минпромторга для его заключения», – сказал «Ведомостям» представитель «Русских машин». И добавил, что партнеры «располагают достаточными ресурсами и компетенциями для глубокой локализации производства». John Deere, имеющая производство в России, тоже интересовалась инвестконтрактом. Но компания такую заявку не подавала, пояснил представитель Фонда развития промышленности при Минпромторге.