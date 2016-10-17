Экспорт автомобилей из России в 2017 году может удвоиться

В 2016 г. из России будет экспортировано, по оценке Российского экспортного центра (РЭЦ), около 60 000 автомобилей, в 2017 г. – 105 000–110 000, в ближайшие несколько лет – 250 000–300 000, рассказал гендиректор РЭЦа Петр Фрадков в пятницу в Калуге на конференции «Ведомостей» «Автоэволюция-2016».

О намерении увеличить в 2017 г. экспорт говорили и президент «АвтоВАЗа» Николя Мор (на 50%), и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин (на 10–15%). Наращивают экспорт группа ГАЗ, УАЗ и автозаводы иностранных автоконцернов.

Экспорт нужен, чтобы загрузить автозаводы, страдающие от сокращения российского рынка (с 2012 г. вдвое. – «Ведомости»), и для сохранения конкурентоспособности российской продукции, говорит Фрадков: большой потенциал для экспорта автомобилей – в странах АСЕАН, Латинской Америки и проч. Об этих направлениях экспорта как о перспективных рассказывают и представители УАЗа и группы ГАЗ.

А может, и взрыв В 2016 г. российский авторынок может сократиться на 13% (1,3 млн автомобилей), в 2017 г. – вернуться в 2015 год (1,5 млн), прогнозирует «Автостат». Не исключен и взрывной рост – 1,8 млн в 2017 г. и 2,5 млн в 2019-м. Предпосылки есть: накопившийся за кризис отложенный спрос, смена автопарка, вероятный рост цен на нефть и укрепление рубля, считает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

В 2016 г. поддержка экспорта автомобилей стоит правительству 3,3 млрд руб. Деньги пока не потрачены, знает Фрадков, но до конца года будут освоены автопроизводителями. Программу планируется продолжить и в 2017 г., говорит он, стоимость пока не утверждена, но она должна быть больше, чем в 2016 г. Господдержка экспорта автопрома в 2017 г., включая торгово-выставочную деятельность, может вырасти в 2–3 раза, сказал Фрадков «Ведомостям».

Вряд ли за год удастся довести экспорт до 110 000 автомобилей, скорее в 2018 г., считает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, в 2017 г. реально 70 000–80 000. Теми же темпами экспорт будет расти и дальше и не за счет одного-двух экспортных рынков, а множества небольших, думает он. Господдержка поможет экспорту, но многое будет зависеть от политических шагов России, считает он: ухудшение отношений может закрыть те или иные рынки. Даже если начнет расти российский рынок, экспорт будет нужен, уверен Целиков: общая производительность автозаводов – более 3 млн машин в год.

УАЗ, по словам его представителя, планирует на 2017 г. экспорт 10 000 машин и машинокомплектов, или в 2–2,5 раза больше, чем в 2016 г. Это произойдет за счет увеличения продаж обновленного «Патриота», обещает он: выхода на новые рынки, адаптации для региональных требований (например, правый руль), а также локального производства в некоторых странах. Традиционные рынки УАЗа – СНГ, а также Вьетнам, Монголия, страны Латинской Америки, Куба, Никарагуа. Компания надеется на господдержку экспорта и в 2017 г.

Представитель группы ГАЗ не рассказал об экспортных планах на 2017 г., но сообщил, что доля зарубежных поставок (30 стран) в выручке – около 20% (два года назад было 16%). «Мы ставим цель увеличивать долю экспорта – и за счет роста продаж на рынках, где уже присутствуем, и за счет расширения географии», – уточнил он.

«C 2010 г. мы экспортируем в СНГ (Белоруссия, Казахстан, с 2016 г. – Киргизия), в феврале начались поставки во Вьетнам, – говорит представитель Renault. – В планах – расширение географии». На экспорт идет 12% российских Renault.