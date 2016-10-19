Ferrari California T: Держаться с достоинством

Современная California (автомобили с таким названием у компании из Маранелло были в 50-х и 60-х гг.) — плацдарм для отработки новых маркетинговых и инженерных решений Ferrari. До 2008 г., когда была представлена California, компания Ferrari выпускала три базовые модели: двухместные заднемоторные F430 (8-цилиндровый двигатель), 599 GTB Fiorano (12-цилиндровый двигатель) и четырехместную переднемоторную 612 Scaglietti (12-цилиндровый двигатель). Когда появилась California (купе-кабриолет с посадочной формулой 2+2, 8-цилиндровый двигатель которой размещен спереди), нацеленная на новую аудиторию, до тех пор не охваченную Ferrari, пуристы возопили: «Это не Ferrari!» А богатые клиенты раскупили California (выпуск этой модели Ferrari, как и любой другой, квотирован) на два года вперед.

Ferrari California оказалась повседневным суперкаром: быстрым, комфортным и всегда приковывающим внимание проезжих и прохожих. Один из нас, участвовавший в международном тест-драйве Ferrari California на Сицилии, тогда разогнался на кабриолете с опущенной крышей до 285 км/ч, его коллега из Германии — до 315 км/ч (при паспортной максималке 310 км/ч). Эмоций тот автомобиль будил массу, а единственную существенную претензию можно было адресовать его внешнему виду: прямоугольной «ноздре» на капоте, необходимой для вентиляции двигателя.

И вот в 2014 г. двигатель под капотом California поменялся: на смену атмосферному впервые в автомобиле Ferrari появился турбированный, 560-сильный. Пуристы вновь заголосили: «Ferrari с турбированными двигателями — это не Ferrari!»

Но, во-первых, с капота Ferrari California Т исчезла неэстетичная ноздря. Во-вторых, технический прогресс все равно не остановить: в разные эпохи находились противники усилителей тормозов и рулевого управления (как устройств, снижающих качество обратной связи с автомобилем), полного привода (спорткар должен быть только заднеприводным), турбин в двигателях (неразрывный поток мощности дает только атмосферный двигатель).

Ferrari Говорят, что, впервые увидев Ferrari California, пуристы завопили: «Это не Ferrari!» 1/11 Ferrari California оказалась повседневным суперкаром: быстрым, комфортным и всегда приковывающим внимание проезжих и прохожих 2/11 Ferrari 3/11 А. Губский / Ведомости После появления турбированного двигателя с капота Ferrari California Т исчезла неэстетичная ноздря (на фото модель машины образца 2008 г.) 4/11 А. Губский / Ведомости Сзади хорошо видно идеально ровное днище автомобиля 5/11 Ferrari 6/11 Ferrari 7/11 Ferrari Металлическую крышу нельзя поднять или сложить в движении — для этого придется обязательно остановить автомобиль 8/11 Ferrari Дело в том, что крышка багажника Ferrari California в момент складывания отъезжает назад на 32 см — есть риск ударить приблизившийся сзади автомобиль 9/11 Ferrari 10/11 Ferrari 11/11

В-третьих, турбированный двигатель Ferrari California Т очень даже неплох. Да, автомобильные журналисты со стажем могут заявить, что у турибированного двигателя звук «ненастоящий», уступающий в благородстве голосу атмосферного мотора. Но здесь ситуация как с театральными актерами: память о конкретном актере жива до тех пор, пока живы видевшие его на сцене зрители; для новых клиентов Ferrari именно звук двигателя California Т — «настоящий». А во время первого теста новой Ferrari California Т в Маранелло в 2014 г. один из авторов этого текста, обсуждая новый автомобиль с коллегами, заключил: да, турбоямка (не яма, а именно небольшая ямка) у California Т существует — не при старте с места, а при ускорении в движении (если не изменяет память, инженеры Ferrari определяли задержку в 0,2 секунды). Но вот на тесте в Москве мы эту турбоямку поймать не смогли — возможно, потому, что крутить двигатель до таких оборотов на дорогах столицы мы не видели смысла.

А в чем есть смысл — это в быстром (или не очень быстром) перемещении на Ferrari California Т. Для категории «понтового» автомобиля (а любой Ferrari по определению является таковым) у California Т есть весьма существенный недостаток: его металлическую крышу нельзя поднять или сложить в движении — для этого придется обязательно остановить автомобиль. Дело в том, что крышка багажника Ferrari California в момент складывания отъезжает назад на 32 см — есть риск ударить приблизившийся сзади автомобиль. Мягкая крыша нового кабриолета Porsche 911 открывается/закрывается на скорости до 70 км/ч; Porsche 911 Turbo S стоит приблизительно столько же, сколько Ferrari California Т, но нужно ли уточнять, какой из двух автомобилей вызывает у прохожих большее желание сфотографировать его?

Даже наши малые дети, сознание которых пока не отравлено маркетологами и у которых еще нет зависимости от брендов, после первой поездки на Ferrari California Т с опущенной крышей по автотрассе заявили: «Еще» — их главным чувством оказался не страх, а удовольствие от ускорения, шум ветра и единение с миром, ведь кабриолет — одно из самых социальных средств передвижения. Что уж говорить о взрослых, если Ferrari будит такие чувства в чистых детях!

В салоне California Т испытываешь удовольствие и душевный подъем в любых условиях: на широком скоростном шоссе и на узкой загородной дорожке, с опущенной крышей и с поднятой, под взглядами зевак или без оных. Одному из нас довелось вести California Т из Электростали в Москву. Кажется, яндекс-навигатор почувствовал, что он ведет кабриолет, и проложил маршрут к Москве не через вечно перегруженное Горьковское или Носовихинское шоссе, а между ними, через дачные поселки. Дороги в них испещрены «неуставными» лежачими полицейскими произвольных размеров, но Ferrari California Т ни разу не чиркнула об асфальт ни бамперами, ни идеально ровным днищем.

А. Губский / Ведомости В салоне California испытываешь удовольствие и душевный комфорт в любых условиях 1/10 А. Губский / Ведомости Младшее поколение тест-пилотов прекрасно чувствовало себя на детских местах 2/10 А. Губский / Ведомости Эти кнопки обеспечивают самые главные функции суперкабриолета — работу двигателя и откидывание крыши 3/10 А. Губский / Ведомости Аудиосистема невыдающаяся, но оценить ее можно только в пробках 4/10 А. Губский / Ведомости 5/10 А. Губский / Ведомости 6/10 А. Губский / Ведомости 7/10 А. Губский / Ведомости 8/10 А. Губский / Ведомости 9/10 А. Губский / Ведомости 10/10

Но, конечно, царство California T — гладкая длинная дорога, желательно, конечно, чтобы она вилась вдоль моря, но настоящего поблизости нет, а до Московского моря нам добраться не удалось; ограничились ездой просто по подмосковным трассам. Ferrari — далеко не единственный производитель спортивных машин, но редко в какой чувствуется такое единение человека и механизма, почти часового по изумительной точности. За рулем кажется, что ты не совершаешь водительские движения, а просто передаешь кабриолету сигналы прямо из мозга — и он исполняет их. Ускоримся? — и с приятным рычаньем California T набирает за считаные секунды 120 км/ч; быстрей не надо — и ускорение сменяется ровным движением; обгоним этих черепах? — и головокружительный маневр выводит Ferrari в свободный на пару километров ряд. Дети на задних сиденьях визжат от восторга: «Давай догоним вот ту желтую машинку!» — и будто приняв их команду, California T бросается вперед…

Не к чему предъявить претензии — разве что долгое сидение в водительском кресле немного утомляет; но, скорее всего, дело не в геометрии кресла, а в том приятном напряжении, в котором держит своего водителя эта машина. Так, должно быть, и верховой устает в седле?

В салоне Ferrari главная водительская «фишка» — рулевое колесо, за рулем California Т мы вновь благодарили итальянских инженеров за это чудо, которое объединило все функции управления автомобилем (кроме газа и тормоза): от кнопки запуска двигателя до кнопок указателей поворота (подрулевые переключатели в Ferrari отсутствуют, чтобы не затруднять доступ к подрулевым лепесткам переключения передач). Да, в первые несколько часов за рулем Ferrari испытываешь удивление, когда поступает телефонный звонок, и пялишься на руль: где же тут на руле кнопка, чтобы ответить на звонок, а затем обнаруживаешь появившуюся иконку на сенсорном дисплее центральной консоли. А регулятор необходимого для американского рынка круиз-контроля вынесен на торпедо слева от руля: в Ferrari он остроумно зовется pit speed и буквально отсылает к миру автоспорта: в гоночных болидах существует кнопка, нажатие которой ограничивает скорость автомобиля при заезде на пит-лейн, чтобы снизить риск столкновения.

Небольшое разочарование — аудиосистема. Во-первых, ей приходится выдерживать конкуренцию с «аудиосистемой» выхлопа, настроенной на славу; во-вторых, слушать ее с откинутой крышей как-то бесполезно: слишком громко не хочется, а иначе приятных тонкостей не разберешь. Остаются пробки — благо перекопанная Москва предоставляет все шансы меломану-водителю провести время за любимым занятием. Ну и тут получается, что у хрустального Золтана Кочиша (Клод Дебюсси, Фантазия для фортепиано и оркестра) с Будапештским фестивальным оркестром — провалы в средних частотах и ненужный металлический призвук в низких. В рок-части автомобильного концерта у нас выступала малоизвестная британская панк-рок группа The Toy Dolls (альбом 1989 г. Wakey Wakey) — по заказу среднего поколения автоиспытателей; тонкостей панк-рок не требует, а грохота воспроизводящая система предоставила предостаточно.

Бортовой компьютер Ferrari традиционно не указывает средний расход топлива автомобиля: только пробег, среднюю и максимальную скорость движения. Компания сообщает, что турбированный двигатель California T стал на 15% экономичнее, чем двигатель атмосферной California, и это похоже на правду: на сицилийском тесте автомобиль расходовал более 30 л на 100 км пробега, California T в Москве для того, чтобы преодолеть 263 км, потребовалось 63 л 98-го бензина, т. е. 24 л/100 км.