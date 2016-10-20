В сентябре в Петербурге прекратился рост автопрома

Данные сентября говорят о том, что по итогам года петербургский автопром не вырастет

В сентябре 2016 г. петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 000 машин – столько же, сколько в сентябре прошлого года, подсчитали в агентстве «Auto-Dealer – СПб». Зафиксированный в августе рост (на 14% по сравнению с августом прошлого года) остановился. За девять месяцев этого года заводы собрали 202 400 автомобилей, что на 9% меньше аналогичного показателя 2015 г. Падение российского автопрома за этот период составило 11,8% – до 807 000 машин, сообщает «Автостат». По прогнозам Минэкономразвития, в среднесрочной перспективе мощности российских автозаводов будут загружены на две трети.

Данные сентября говорят о том, что по итогам года петербургский автопром не вырастет: чтобы превысить прошлогодний объем, в IV квартале предприятия должны выпускать ежемесячно чуть более 35 000 машин, что практически нереально, говорит гендиректор «Auto-Dealer – СПб» Михаил Чаплыгин. По его оценке, падение может составить около 5%.

За первые полгода Nissan произвел 16 785 автомобилей (+14%). На заводе объясняют рост популярностью Qashqai и X-Trail. В июне в Петербурге началось производство нового Murano, продажи стартовали 3 сентября, до конца месяца было продано 377 машин, говорит представитель завода. «Мы надеемся, что тенденция на рынке сохранится и объемы производства на заводе в Петербурге продолжат этот вектор», – добавляет он. Петербургский завод начал тестовые поставки дверей и капотов для Qashqai на завод Nissan в Сандерленд. Речь идет о нескольких тысячах комплектов, это компоненты для производства, а также запчасти, объясняет представитель завода. Вопрос экспорта автомобилей прорабатывается, добавил он.

Завод Hyundai за девять месяцев 2016 г. собрал 151 000 машин, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спад объясняется переналадкой для производства Hyundai Creta, объясняет представитель завода. В 2016 г. с конвейера предприятия сойдет порядка 200 000 машин, в декабре предприятие уйдет в пятидневный отпуск для подготовки производства нового Solaris, уточняет она. По ее словам, объемы экспорта незначительны: «Больше половины экспорта уходит в страны Ближнего Востока (Ливан, Египет, Тунис), а также в страны СНГ (основные – Белоруссия, Казахстан, Украина), завод расширяет географию, но в целом объем сокращается из-за снижения поставок в Казахстан и Белоруссию».

На заводе Toyota не ответили на запрос «Ведомостей».

По словам Чаплыгина, Nissan и Toyota до конца года выпустят порядка 40 000–45 000 машин, показатели увеличатся благодаря моделям Toyota RAV-4 ( производится с августа) и Nissan Qashqai (с ноября 2015 г.). В 2015 г. Toyota выпустила 32 882 автомобиля Camry, Nissan – 33 000 машин.

Производство петербургских автозаводов к концу 2016 г. может быть увеличено за счет выпуска новых моделей и экспорта, ранее прогнозировал партнер PricewaterhouseCoopers в России Олег Малышев. Увеличение производства автомобилей до конца года возможно только в том случае, если заводы начнут создавать складские запасы автомобилей, рассчитывая на хороший спрос в следующем году, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. С учетом того, что продажи в январе и феврале традиционно слабые, это маловероятно, уточняет он.