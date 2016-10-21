Nissan Motor получила контроль над Mitsubishi Motors

По суммарным продажам в первом полугодии 2016 года партнеры находятся на уровне Toyota Motor, уступая только Volkswagen Group

Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: Mitsubishi с Nissan вошли в тройку

Nissan Motor выкупила допэмиссию Mitsubishi Motors Corp. (MMC) на 237 млрд иен ($2,29 млрд, 506 млн акций), довела долю до 34% и стала ее крупнейшим акционером. Президент и гендиректор Nissan (руководит и Renault) Карлос Гон 14 декабря возглавит совет директоров MMC, тогда же в совет войдут еще три менеджера Nissan.

Председатель совета директоров и президент Осаму Масуко займет должность гендиректора MMC. Масуко хотел покинуть компанию, потому что взял на себя ответственность за фальсификацию данных о расходе топлива, но Гон уговорил его остаться. Гон считает, что расширенный альянс станет одной из крупнейших автомобильных групп в мире с годовыми продажами 10 млн автомобилей (см. график). «Nissan поможет MMC восстановить доверие клиентов», – надеется Масуко.

Mitsubishi в апреле призналась, что неправильно определяла расход топлива автомобилей с 1991 г. Капитализация ее рухнула на 45%, в отставку ушел президент компании Тецуро Айкава. Mitsubishi скандал обойдется в $1 млрд, считают аналитики: компенсации покупателям, возврат налоговых льгот и накладные расходы.

Nissan и MMC уже пять лет сотрудничают – выпускают микролитражки. Теперь компании получат выгоду от совместных закупок комплектующих, общих платформ и обмена технологиями, совместного использования заводов и т. д. Альянс принесет MMC 25 млрд иен ($241 млн, или 1 п. п. операционной маржи) синергетического эффекта в 2017 финансовом году и 40 млрд иен ($386,6 млн, 2 п. п.) в 2018 г., сказал Масуко. Nissan ожидает выгоды от синергии в 24 млрд иен ($232 млн) в первый год после объединения и 60 млрд иен ($580 млн) в последующий, сказал Гон.

Общая база поставщиков и большая локализация производства обеспечат конкурентное преимущество MMC в альянсе с Renault-Nissan, комментирует Татьяна Кофанова из Deloitte. Объединение может быть полезно российским компаниям обеих групп, считает она, для получения господдержки. В России партнеры лидируют, занимая почти 35% рынка. Автомобили Nissan выпускаются в России на собственном заводе в Санкт-Петербурге, а также на «АвтоВАЗе» (альянс Renault-Nissan его контролирует) и заводе Renault в Москве. У Mitsubishi 30% в совместном предприятии с PSA Group – калужском автозаводе «ПСМА рус» мощностью 125 000 машин в год.