Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: Mitsubishi с Nissan вошли в тройку

Nissan Motor получила контроль над Mitsubishi Motors

По суммарным продажам в первом полугодии 2016 года партнеры находятся на уровне Toyota Motor, уступая только Volkswagen Group
Nissan Motor получила контроль над Mitsubishi Motors Corp.
Nissan Motor получила контроль над Mitsubishi Motors Corp.
Е. Егоров / Ведомости

Nissan Motor выкупила допэмиссию Mitsubishi Motors Corp. (MMC) на 237 млрд иен ($2,29 млрд, 506 млн акций), довела долю до 34% и стала ее крупнейшим акционером. Президент и гендиректор Nissan (руководит и Renault) Карлос Гон 14 декабря возглавит совет директоров MMC, тогда же в совет войдут еще три менеджера Nissan.

Председатель совета директоров и президент Осаму Масуко займет должность гендиректора MMC. Масуко хотел покинуть компанию, потому что взял на себя ответственность за фальсификацию данных о расходе топлива, но Гон уговорил его остаться. Гон считает, что расширенный альянс станет одной из крупнейших автомобильных групп в мире с годовыми продажами 10 млн автомобилей (см. график). «Nissan поможет MMC восстановить доверие клиентов», – надеется Масуко.

Карлос Гон возглавит совет директоров Mitsubishi, оставаясь руководителем Renault и Nissan

Mitsubishi в апреле призналась, что неправильно определяла расход топлива автомобилей с 1991 г. Капитализация ее рухнула на 45%, в отставку ушел президент компании Тецуро Айкава. Mitsubishi скандал обойдется в $1 млрд, считают аналитики: компенсации покупателям, возврат налоговых льгот и накладные расходы.

Nissan и MMC уже пять лет сотрудничают – выпускают микролитражки. Теперь компании получат выгоду от совместных закупок комплектующих, общих платформ и обмена технологиями, совместного использования заводов и т. д. Альянс принесет MMC 25 млрд иен ($241 млн, или 1 п. п. операционной маржи) синергетического эффекта в 2017 финансовом году и 40 млрд иен ($386,6 млн, 2 п. п.) в 2018 г., сказал Масуко. Nissan ожидает выгоды от синергии в 24 млрд иен ($232 млн) в первый год после объединения и 60 млрд иен ($580 млн) в последующий, сказал Гон.

Nissan начинает продажи в Японии первой модели с функцией полуавтономного движения

Общая база поставщиков и большая локализация производства обеспечат конкурентное преимущество MMC в альянсе с Renault-Nissan, комментирует Татьяна Кофанова из Deloitte. Объединение может быть полезно российским компаниям обеих групп, считает она, для получения господдержки. В России партнеры лидируют, занимая почти 35% рынка. Автомобили Nissan выпускаются в России на собственном заводе в Санкт-Петербурге, а также на «АвтоВАЗе» (альянс Renault-Nissan его контролирует) и заводе Renault в Москве. У Mitsubishi 30% в совместном предприятии с PSA Group – калужском автозаводе «ПСМА рус» мощностью 125 000 машин в год.

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