Китайская GAC может построить автозавод в Ленинградской области

Китайская Guangzhou Automobile Group Motor Co. (GAC Motor, входит в GAC Group) может построить завод легких коммерческих автомобилей (LCV) в Ленинградской области, сообщил «Интерфаксу» источник в автомобилестроительной отрасли. Детали он не раскрыл. Китайские производители интересуются возможностью разместить производство в области, подтвердил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов. По его словам, с одним из них переговоры ведутся. Название компании чиновник не раскрыл. GAC Motor ищет в области участок для размещения производства, знает представитель индустриального парка «Федоровское». Представитель GAC на запрос не ответил.

GAC Motor – «дочка» GAC Group. В первой половине 2016 г. GAC Group увеличила продажи LCV по всему миру на 28% до 731 000, следует из презентации. В начале 2015 г. директор GAC Motor Co. У Сун говорил, что компания хочет разместить в России производство легковых автомобилей из китайских машинокомплектов мощностью до 50 000 шт.

В начале 2016 г. GAC Motor начала продажи в России LCV Gonow Way в различных модификациях. На первоначальном этапе GAC Motor вряд ли замахнется на крупный проект, скорее это будет сборочное производство, чтобы закрепиться на рынке, пока более дорогие бренды испытывают трудности, – без глубокой локализации оно обойдется в несколько миллионов долларов, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Средняя загрузка автомобильных заводов России в этом году, по прогнозу PricewaterhouseCoopers, составит 35%. Но сейчас открывать сборочные производства в России выгодно: зарплаты российских рабочих ниже, чем в Китае, говорит президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. В последний год несколько китайских предприятий заявили о создании производств.

Продажи LCV в России за девять месяцев снизились на 14,4%, по данным АЕБ. Чтобы закрепиться на российском рынке, цены у GAC Motor должны быть ниже, чем у конкурентов, считает гендиректор аналитического агентства «Auto-Dealer – СПб» Михаил Чаплыгин. Главные конкуренты китайской компании в России – другие китайские компании, ГАЗ, УАЗ и Ford, говорит Беспалов.