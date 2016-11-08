Инвеcтконтракт по строительству завода Mercedes в Подмосковье подпишут до конца года

Инвестконтракт по строительству в Московской области завода Mercedes мощностью 25 000–30 000 машин в год и стоимостью около 300 млн евро может быть подписан до конца года

Специальный инвестконтракт по проекту строительства завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области Минпромторг планирует подписать до конца 2016 г., сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Практически все основные параметры согласовали», – добавил он (цитаты по «Интерфаксу»), но детали не раскрыл. Проект уже одобрен межведомственной комиссией, сейчас прорабатывается текст контракта, говорит представитель Фонда развития промышленности (оператор специнвестконтрактов). Представитель Минпромторга на вопросы не ответил. Представитель Daimler только заметил, что автоконцерн пока ведет переговоры о возможности строительства завода.

Предполагается, что инвестконтракт с Daimler будет подписан на 10 лет (максимально возможный срок. – «Ведомости») с обязательством использования ряда технологических операций – это штамповка, сварка, окраска, сборка, пояснил «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. В свою очередь, ожидается, что компания сможет участвовать в госзакупках, а также в госпрограммах поддержки отрасли – как, например, немецкая Claas, развивающая завод сельхозтехники в Краснодарском крае. Но в отличие от Claas в контракте с Daimler не будет требований по экспорту части продукции – объемы небольшие, продукция премиальная, проект позиционируется как импортозамещение, поясняет источник «Ведомостей».

Сейчас Daimler выпускает в России грузовые автомобили (в рамках СП «Даймлер Камаз рус») и LCV (по контрактной схеме на мощностях ГАЗа). Завод легковых машин, как ожидается, появится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе – об этом, в частности, говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Региональные власти уже начали подводить коммуникации, рассказывает источник «Ведомостей». По словам Мантурова, это будет завод мощностью 25 000–30 000 автомобилей в год, а вложения могут составить «не меньше чем 300 млн евро». Эта цифра коррелируется с расчетами «Ведомостей» (около 20 млрд руб. инвестиций), сделанными на основании данных Минпромторга. О мощности на уровне 25 000 машин в год ранее говорили и источники «Ведомостей». Для сравнения: в 2015 г. в России было продано 41 614 легковых Mercedes-Benz (-15%), в январе – сентябре 2016 г. – 28 418 (-12%), гласят данные АЕБ. Крупноузловая сборка на первом этапе не предполагается – это будет сразу производство полного цикла, сказал человек, знакомый с ходом переговоров. Планируется выпускать четыре основные модели (три кроссовера и седан), а также модификации, добавляет он. Это будут премиальные внедорожники, уточнил Мантуров.

Daimler в случае реализации проекта хотел бы воспользоваться соглашением о промсборке, подписанным в том числе СП «Камаза» и Daimler (в нем также участвуют «Камаз», «АвтоВАЗ», Renault, Nissan, ОАГ. – «Ведомости»), говорил в августе гендиректор «Мерседес-Бенц рус» Ян Мадея. Участники такого соглашения в обмен на увеличение мощностей и локализации могут ввозить в Россию автокомпоненты по льготной ставке. «Даймлер Камаз рус» как участник соглашения уже направил уведомление о включении в соглашение легковых моделей Mercedes, сказал источник «Ведомостей». «В Минэкономразвития на данный момент никакая информация не поступала», – сообщил представитель министерства. Представитель СП отказался от комментариев.

Если приступить к строительству завода сейчас, то серийный выпуск легковых машин начнется примерно к завершению соглашения о промсборке, говорил Мадея (документ действует до 2020 г. – «Ведомости»). Поэтому автоконцерну перед началом стройки важно понимать условия, которые будут после завершения режима промсборки, объяснял он.