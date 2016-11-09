Акционеры концерна «Тракторные заводы» могут сохранить гражданские активы

Решение по реструктуризации концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) «практически» принято, передал ТАСС слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. «Что касается «Курганмашзавода» (военный дивизион КТЗ, включающий предприятия по выпуску БМП, БМД и гусеничных тягачей. – «Ведомости»), близится решение интегрировать его с предприятиями ГК «Ростех», ну и, соответственно, гражданский дивизион – за сегодняшними акционерами», – сказал он. Представитель Минпромторга на вопросы не ответил.

В КТЗ входит около 20 предприятий, есть также инжиниринговые, сервисные и торговые компании. По итогам 2015 г. ООО «Компания корпоративного управления (ККУ) «Концерн «Тракторные заводы» (управляющая компания) получило 23,3 млн руб. чистого убытка по РСБУ при выручке в 764,6 млн руб., а его чистый долг на конец года составил 62,6 млрд руб. Предприятия работают неполную неделю, на заводах оптимизирована численность. Летом 2016 г. владельцы КТЗ Михаил Болотин и Альберт Баков предложили российским властям реорганизовать КТЗ за счет передачи государству военных активов и большей части гражданских.

Болотин надеется, что схема будет утверждена в ноябре. Предполагается, что военный дивизион КТЗ будет передан Внешэкономбанку (ВЭБ), которому КТЗ должен около 46 млрд руб., рассказывал он «Ведомостям». Предприятия военного дивизиона могут находиться на балансе банка или его структуры, а управлять производством будет, например, «Ростех», рассуждает он. Болотин надеется за счет военного дивизиона погасить большую часть долга концерна перед банком. Вариант передачи ВЭБу части активов для погашения части долга обсуждается, говорит и человек, знакомый с ходом переговоров. Кроме того, акционеры надеются на выделение ВЭБом для КТЗ бридж-кредита в 1,5 млрд руб., отмечает Болотин. Этого хватит для возвращения гражданских предприятий концерна к полной рабочей неделе. Сейчас идет работа над условиями реструктуризации – ее варианты планируется представить до конца года на рассмотрение наблюдательного совета Внешэкономбанка, сказал представитель ВЭБа.

«Ростеху» предполагается передать «Курганмашзавод», Липецкий завод гусеничных тягачей и другие оборонные предприятия, госкорпорация станет их единственным владельцем, говорит представитель «Ростеха». «Схема передачи предприятий находится в процессе обсуждения», – отметил он. По словам источника, близкого к госкорпорации, механизм передачи обсуждается, но предварительная схема будет такой: поручительство по кредитам «Ростех» давать не будет, за долги перед ВЭБом КТЗ отдаст предприятия ВЭБу, тот – государству, оно – «Ростеху».

По словам Мантурова, акционеры КТЗ должны будут разработать «ясную стратегию, которая позволит вывести КТЗ на уровень рентабельности и, самое главное, прибыльности». В случае реализации схемы, озвученной министром, концерн решит основную проблему – нехватку оборотных средств – и может выйти в прибыльность уже через 12 месяцев, оптимистичен Болотин. Эта схема позволит повысить прозрачность операций – за счет отделения гособоронзаказа и невозможности переносить на него часть затрат по гражданской продукции, комментирует партнер консалтинговой группы «НЭО центр» Александр Ракша. Так будет проще сформулировать план повышения эффективности предприятий КТЗ, определить их оптимальный состав и структуру управления, отмечает он.