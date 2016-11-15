Samsung Electronics договорилась о покупке американской Harman за $8 млрд

Samsung выпускал автомобили самостоятельно, но теперь владеет лишь миноритарным пакетом в СП с Renault

Samsung согласился заплатить за каждую акцию производителя электроники для автомобильной промышленности Harman International Industries по $112 наличными (премия к котировкам на момент закрытия торгов в пятницу составляет 27,8%). С начала года акции Harman подешевели на 7%. Сделка с Samsung должна быть одобрена акционерами Harman. Предполагается, что после ее завершения Harman будет действовать как независимый филиал Samsung.

Зарегистрированная в Стамфорде (Коннектикут) компания Harman еще в 1950-х была пионером на рынке аудиотехники Hi-Fi, сейчас она диверсифицировала свой бизнес и стала мировым лидером в сегменте автомобильной электроники, специализируясь на высококлассных мультимедийных и навигационных системах и средствах визуализации информации. С этой целью она осуществила ряд крупных поглощений, включая прошлогоднюю покупку Symphony Teleca за $789 млн.

Сейчас у Harman на авторынок приходится порядка двух третей всей выручки. Совокупные продажи компании за последние 12 месяцев составили $7 млрд, в июне объем полученных заказов достигал $24 млрд. Продукцией Harman оснащены более 30 млн автомобилей, ездящих по дорогам мира, компания является партнером таких автогигантов, как General Motors, Fiat Chrysler, BMW и Mercedes-Benz.

«Harman идеально дополняет спектр технологий, продуктов и решений Samsung, и слияние стало бы естественным продолжением стратегии, которой мы в последнее время следуем на автомобильном рынке», – говорит гендиректор Samsung Electronics Квон О Хьюн. Руководство Samsung заявляет, что сделка сразу же обеспечит корейской корпорации «заметное место на большом и быстро растущем рынке подключаемых к интернету систем, особенно в области автомобилестроения».

Партнер Luxoft Harman – с 2006 г. партнер российского офшорного разработчика Luxoft, пишут в отчете аналитики JPMorgan. По их словам, Harman является третьим по величине заказчиком Luxoft. В III квартале, завершившемся в сентябре, контракты с Harman принесли Luxoft около 6% выручки.

«Samsung демонстрирует стремление завоевывать рынок комплектующих для автомобилестроения, используя для этого свои достижения в сфере IT, – говорит аналитик из NH Investment Securities Ли Седжул. – На рынке готовых автомобилей перспективы не внушают надежды, поэтому они предпочитают заниматься отдельными подсистемами».

Ён Сон, директор Samsung по стратегии, подчеркивает, что новое поколение автомобилей будет отличаться от предыдущего более совершенным интеллектом так же, как современные смартфоны отличаются от простых телефонов, сделанных более 10 лет назад.

Экспансия Samsung на авторынок может осложнить отношения корейской компании с Apple и Alphabet (материнская компания Google). Обе эти американские корпорации уже являются как партнерами, так и конкурентами Samsung. Apple и Google, а также новые игроки рынка вроде Tesla Motors и Uber Technologies активно пытаются изменить расстановку сил на авторынке, разрабатывая самоуправляемые машины. Кроме того, на новом для корейской компании рынке автомобильных систем ей придется конкурировать с такими игроками, как Denso (основной поставщик комплектующих для Toyota Motor), Robert Bosch и Autoliv. Годовые доходы у лидеров этого рынка превышают $20 млрд, что позволяет им вкладывать значительные суммы в исследования и разработку новых технологий. Samsung уже присутствует на этом рынке, поставляя литий-ионные аккумуляторы для автомобилестроителей вроде Nissan Motor, а также чипы памяти, которые теперь встраиваются практически во все интеллектуальные устройства.