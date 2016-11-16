«Рольф» планирует построить дилерский центр Porsche на Октябрьской набережной

ГК «Рольф» построит новый центр Porsche на Октябрьской набережной в Петербурге, сообщили «Ведомостям» сотрудники компании и участник рынка. В ООО «Порше руссланд» (импортер марки) подтвердили, что компания подписала письмо о намерениях организовать дилерский центр в Петербурге. Представитель «Рольфа» подтвердил это, уточнив, что объект будет находиться на Октябрьской набережной, где у компании уже есть земля. Там расположены центры Mitsubishi, Ford, Hyundai, Land Rover и Jaguar, сказано на сайте «Рольфа».

На строительство здания и его оформление может быть потрачено несколько десятков миллионов рублей, так как земля уже есть, коммуникации подведены, оценил гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Строительство типового ДЦ площадью 5000 кв. м с мебелью и затратами на рекламные конструкции обходится в сумму порядка $6–7 млн, говорит Игорь Седов, директор по развитию и продажам «Аксель групп» (дилер Volkswagen, BMW).

В Петербурге два дилера Porsche – ГК «Автопродикс» на ул. Школьной и АО «Автодом» на Пулковском шоссе. Продажи Porsche в России за 10 месяцев 2016 г., по данным АЕБ, сократились на 14% по сравнению с тем же периодом 2015 г. – до 3841 автомобиля, за весь 2015 год они выросли на 12% до 5290. В Петербурге продажи марки за девять месяцев упали на 31% до 279 машин (-31%), по данным «Auto-Dealer-СПб».

Снижение продаж автомобилей премиум-сегмента, в том числе Porsche, в октябре 2016 г. обусловлено, прежде всего, высокой базой, в связи с временным укреплением рубля в аналогичном периоде 2015 г. продажи премиальных авто выросли, объясняет Алексей Потапов, директор департамента ГК «Автоспеццентр» (дилер Porsche, Audi, BMW/MINI и др.).

«Рольф» в цифрах В портфеле компании 20 автомобильных марок и 45 шоурумов в Москве и Петербурге. В 2015 г. компания продала 62 511 новых автомобилей (на 31,8% меньше, чем годом ранее), за первые шесть месяцев 2016 г. – 31 205 машин (+14,2%).

Чтобы окупить ДЦ, нужно продавать 70–80 машин в месяц, но для Porsche эта задача практически нереальная, говорит один из бывших дилеров марки. Porsche приносит дилеру больше имиджевой составляющей, чем денег, замечает он. По его словам, после появления третьего игрока конкуренция может привести к низким финансовым показателям у всех дилеров. Для Петербурга достаточно двух дилеров, но и три уживутся, согласен Чаплыгин.

Автодилеры в России стараются сдерживать цены на дорогие авто, в 2017 г. можно ожидать возобновления покупательского интереса и роста спроса на автомобили марки Porsche, добавляет Потапов. Он связывает ожидания с появлением обновленного Porsche Panamera. В 2017 г. продажи Porsche могут вырасти за счет низкой базы 2016 г., подтверждает Чаплыгин.

Первые год-два для любого ДЦ, как правило, убыточны, так как еще не наработана сервисная база, если через два года автомобильный рынок пойдет вверх, новый центр к этому времени может показать существенную прибыль, считает Седов.

На первом этапе компания может рассчитывать на прибыль от сервиса автомобилей, если сумеет переманить клиентов у других дилеров, говорит эксперт авторынка. По его прогнозу, построить ДЦ «Рольф» может уже в следующем году.