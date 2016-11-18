Volkswagen сократит 30 000 рабочих мест ради экономии 3,7 млрд евро

Планируются ли сокращения в России, в компании пока не уточняют

Немецкий автоконцерн Volkswagen к 2025 г. сократит 30 000 рабочих мест по всему миру, что составляет 5% от штата группы компаний. Об этом сообщали западные СМИ, а позже подтвердил представитель концерна на пресс-конференции в штаб-квартире в Вольфсбурге. Эта мера позволит Volkswagen сэкономить 3,7 млрд евро.

В компании отметили, что сокращения согласованы с профсоюзами. При этом принудительных увольнений не планируется, рабочие места будут освобождаться, в частности, в результате выхода сотрудников на пенсию. Основное число сокращений придется на Германию – 23 000 мест.

Руководство Volkswagen ожидает, что этот шаг позволит восстановить рентабельность, ликвидировать последствия дизельного скандала, а также профинансировать переход на электрокары и беспилотные автомобили после дизельгейта. «Мы делаем большой шаг вперед, возможно, самый большой в истории компании. Все производители должны перестраиваться из-за неминуемых изменений в отрасли. Нам необходимо подготовиться к буре», – сказал представитель компании (цитата по «Интерфаксу»).

Планируются ли сокращения на российских предприятиях концерна Volkswagen, представитель группы «Ведомостям» пока не пояснил.

У немецкого автоконцерна около 130 заводов в разных странах. В России их три: расположенные в Калуге автозавод (выпускает легковые автомобили под марками Volkswagen, Skoda, Audi и легкие коммерческие автомобили) и моторный завод (производит бензиновые двигатели для легковых моделей), а также находящийся в Санкт-Петербурге завод по сборке грузовых машин Scania и MAN. Кроме того, у группы есть контрактное производство на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, где выпускаются легковые модели под марками Skoda, Volkswagen. На шасси Scania группа ГАЗ производит некоторые автобусы. Суммарные инвестиции группы Volkswagen в российские проекты составляют 1,5 млрд евро.

На Россию приходится около 2% глобальных продаж немецкого автоконцерна. В октябре в мире было продано 870 300 автомобилей группы (рост на 4,7%), по данным компании. В России – 13 757 машин (минус 2,9%), включая LCV, но не считая продукции Scania, MAN, гласят данные АЕБ.

Из-за сильно сократившегося с 2013 г. российского рынка производство группы в России недозагружено. В январе - сентябре 2016 г. на заводе в Калуге мощностью 225 000 автомобилей в год было выпущено примерно 81 000 машин, на нижегородской площадке мощностью 132 000 – около 27 500 шт., по данным человека, знакомого с менеджерами группы.

Предполагается, что основной автозавод группы в России – калужский – до конца года будет работать четыре дня в неделю, рассказывает человек, близкий к предприятию. О планах оптимизации численности он не знает. Продукция выпускается главным образом для России, но компания развивает и экспорт. Например, недавно завод завершил выполнение контракта на поставку партии машин в Мексику, говорит собеседник «Ведомостей».