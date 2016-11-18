Промышленность

В России появится крупное производство немецких электродвигателей

VEM Motors наладит выпуск двигателей на мощностях открытого 18 ноября завода «Генборг»
За счет использования местных комплектующих немецкая компания сможет снизить себестоимость двигателей, предназначенных для российского рынка
За счет использования местных комплектующих немецкая компания сможет снизить себестоимость двигателей, предназначенных для российского рынка
VEM Group

Немецкая VEM Motors подписала соглашение с группой «ЦНО-Химмаш», которая в пятницу открыла завод электродвигателей «Генборг» в Липецкой области, говорится в сообщении администрации региона. Как предполагается, на мощностях российского предприятия в 2017 г. будет организован выпуск двигателей VEM Motors, пояснил «Ведомостям» гендиректор «Генборга» Федор Дудин. Условия сотрудничества пока обсуждаются, это может быть частично контрактное производство, частично - выпуск под брендом «Генборга». Локализованная продукция будет реализоваться совместно.

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На первом этапе локализация двигателей VEM Motors может составить 30%, в дальнейшем дойдет до 60-70%, рассказывает Дудин. За счет использования местных комплектующих немецкая компания сможет снизить себестоимость двигателей, предназначенных для российского рынка, и воспользоваться беспошлинным режимом для отправки локализованной продукции в страны Евразийского экономического союза, а российская компания расширит модельный ряд выпускаемых двигателей и ускорит окупаемость проекта, поясняет он.

Общие инвестиции в строительство завода «Генборг» составили 1,4 млрд руб., из них 710 млн руб. было привлечено в виде кредита Сбербанка, 330 млн руб. - из льготного займа Фонда развития промышленности при Минпромторге, говорит Дудин.

Проектая мощность «Генборга» - 25 000 электродвигателей в год. Имеющееся оборудование будет использоваться для выпуска двигателей собственной разработки (серийное производство начнется в 2017 г., локализация будет составлять около 90%), а для выпуска продукции в рамках проекта с VEM Motors будет смонтирована дополнительная линия мощностью 5000-10 000 шт. в год, поясняет Дудин. По его словам, необходимое оборудование закупит сам «Генборг», инвестиции могут составить «несколько десятков миллионов рублей». В дальнейшем возможно привлечение и других заказчиков, помимо VEM Motors, но конкретных планов пока нет, сказал Дудин.

Первичный российский рынок электродвигателей составляет около 1 млн шт. в год, из них примерно половина - импорт, по оценке Дудина. Российская компания будет выпускать двигатели премиум-сегмента, на который приходится до 10% рынка, говорит он. Маржинальность здесь выше, поясняет Дудин: рентабельность составляет 25-30% против 5-10% в сегменте средней ценовой категории.

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