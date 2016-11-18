В России появится крупное производство немецких электродвигателей

Немецкая VEM Motors подписала соглашение с группой «ЦНО-Химмаш», которая в пятницу открыла завод электродвигателей «Генборг» в Липецкой области, говорится в сообщении администрации региона. Как предполагается, на мощностях российского предприятия в 2017 г. будет организован выпуск двигателей VEM Motors, пояснил «Ведомостям» гендиректор «Генборга» Федор Дудин. Условия сотрудничества пока обсуждаются, это может быть частично контрактное производство, частично - выпуск под брендом «Генборга». Локализованная продукция будет реализоваться совместно.

На первом этапе локализация двигателей VEM Motors может составить 30%, в дальнейшем дойдет до 60-70%, рассказывает Дудин. За счет использования местных комплектующих немецкая компания сможет снизить себестоимость двигателей, предназначенных для российского рынка, и воспользоваться беспошлинным режимом для отправки локализованной продукции в страны Евразийского экономического союза, а российская компания расширит модельный ряд выпускаемых двигателей и ускорит окупаемость проекта, поясняет он.

Общие инвестиции в строительство завода «Генборг» составили 1,4 млрд руб., из них 710 млн руб. было привлечено в виде кредита Сбербанка, 330 млн руб. - из льготного займа Фонда развития промышленности при Минпромторге, говорит Дудин.

Проектая мощность «Генборга» - 25 000 электродвигателей в год. Имеющееся оборудование будет использоваться для выпуска двигателей собственной разработки (серийное производство начнется в 2017 г., локализация будет составлять около 90%), а для выпуска продукции в рамках проекта с VEM Motors будет смонтирована дополнительная линия мощностью 5000-10 000 шт. в год, поясняет Дудин. По его словам, необходимое оборудование закупит сам «Генборг», инвестиции могут составить «несколько десятков миллионов рублей». В дальнейшем возможно привлечение и других заказчиков, помимо VEM Motors, но конкретных планов пока нет, сказал Дудин.

Первичный российский рынок электродвигателей составляет около 1 млн шт. в год, из них примерно половина - импорт, по оценке Дудина. Российская компания будет выпускать двигатели премиум-сегмента, на который приходится до 10% рынка, говорит он. Маржинальность здесь выше, поясняет Дудин: рентабельность составляет 25-30% против 5-10% в сегменте средней ценовой категории.