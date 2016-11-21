Volkswagen сократит 30 000 сотрудников ради экономии 3,7 млрд евро

Volkswagen договорился с профсоюзами о сокращении 30 000 рабочих мест в обмен на отказ от принудительных увольнений персонала в Германии до 2025 г. Соглашение позволит компании с 2020 г. экономить 3,7 млрд евро ($3,9 млрд) ежегодно. Это поднимет маржу операционной прибыли до 4% к 2020 г. вместо ожидающихся в этом году 2%.

Вся Volkswagen Group сократит капитальные затраты к 2020 г. до 6%. В 2015 г. компания тратила на это 6,9% оборота. В текущем финансовом году инвестиции в области, не связанные с разработкой продуктов, были сокращены примерно на 1 млрд евро, сообщила компания. Ей требуются миллиарды евро на компенсацию последствий скандала с занижением уровня вредных выбросов в дизельных автомобилях. Только в США выплаты могут превысить $20 млрд.

Лидеры профсоюзов согласились на сокращения в обмен на обещание руководства компании создать 9000 новых рабочих мест на производстве электрокаров, в основном в Германии, пишет Reuters. В ближайшие девять лет компания собирается выпустить на рынок 30 электромобилей, для производства которых нужны специфические комплектующие. Всего инвестиции запланированы в 28 заводов в Германии, инвестиции VW в новые производства в ближайшие несколько лет составят 3,5 млрд евро.

На Россию приходится около 2% глобальных продаж автоконцерна. В октябре в мире было продано 870 300 автомобилей группы (рост на 4,7%), по данным компании. В России – 13 757 машин (минус 2,9%), включая LCV, но не считая продукции Scania, MAN, гласят данные АЕБ.

Планируются ли сокращения на российских предприятиях Volkswagen (всего работает около 5100 человек), представитель группы в России не пояснил.

То, что компания планирует сократить штат, прежде всего в Германии, скорее всего, связано с высокими затратами на персонал в этой стране, соответственно, эффект от оптимизации будет гораздо заметнее, рассуждает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Увольнение 23 000 человек в Германии позволит ежегодно экономить 3 млрд евро, по данным концерна. Это примерно 130 400 евро в год на каждого сотрудника. Получается, при увольнении 7000 сотрудников в других странах экономия составит 700 млн евро в год, или 100 000 евро на человека.

Россия если и будет затронута планируемой группой VW оптимизацией, то не сильно, считают аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов и Удалов. В условиях затянувшегося падения рынка (он сокращается с 2013 г.) немецкий автоконцерн уже снизил расходы, в том числе за счет сокращения штата сотрудников, к тому же в 2017 г. рынок может вернуться к постепенному росту, поясняют эксперты. Плюс Volkswagen развивает экспорт, что помогает загрузке мощностей, созданных в России, добавляет Беспалов.

У немецкого автоконцерна в России три завода из 130, а также контрактное производство на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Суммарные инвестиции группы в российские проекты – 1,5 млрд евро. Из-за сократившегося рынка эти мощности недозагружены. В январе – сентябре 2016 г. на заводе Volkswagen в Калуге мощностью 225 000 автомобилей в год была выпущена примерно 81 000 машин, на нижегородской площадке мощностью 132 000 – около 27 500 шт., по данным человека, знакомого с менеджерами группы. Предполагается, что калужский завод до конца года будет работать четыре дня в неделю, рассказывает другой источник, близкий к предприятию. Представитель группы VW график работы заводов в России в декабре – январе не раскрыл. Продукция выпускается главным образом для России, но компания развивает и экспорт. Например, недавно калужский завод завершил выполнение контракта на поставку партии машин в Мексику, говорит собеседник «Ведомостей».