Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: Дизельгейт доехал до рабочих

Volkswagen сократит 30 000 сотрудников ради экономии 3,7 млрд евро

Россию это слабо затронет, считают эксперты
Дизельгейт доехал до рабочих
Дизельгейт доехал до рабочих
Volkswagen

Volkswagen договорился с профсоюзами о сокращении 30 000 рабочих мест в обмен на отказ от принудительных увольнений персонала в Германии до 2025 г. Соглашение позволит компании с 2020 г. экономить 3,7 млрд евро ($3,9 млрд) ежегодно. Это поднимет маржу операционной прибыли до 4% к 2020 г. вместо ожидающихся в этом году 2%.

Вся Volkswagen Group сократит капитальные затраты к 2020 г. до 6%. В 2015 г. компания тратила на это 6,9% оборота. В текущем финансовом году инвестиции в области, не связанные с разработкой продуктов, были сокращены примерно на 1 млрд евро, сообщила компания. Ей требуются миллиарды евро на компенсацию последствий скандала с занижением уровня вредных выбросов в дизельных автомобилях. Только в США выплаты могут превысить $20 млрд.

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Лидеры профсоюзов согласились на сокращения в обмен на обещание руководства компании создать 9000 новых рабочих мест на производстве электрокаров, в основном в Германии, пишет Reuters. В ближайшие девять лет компания собирается выпустить на рынок 30 электромобилей, для производства которых нужны специфические комплектующие. Всего инвестиции запланированы в 28 заводов в Германии, инвестиции VW в новые производства в ближайшие несколько лет составят 3,5 млрд евро.

На Россию приходится около 2% глобальных продаж автоконцерна. В октябре в мире было продано 870 300 автомобилей группы (рост на 4,7%), по данным компании. В России – 13 757 машин (минус 2,9%), включая LCV, но не считая продукции Scania, MAN, гласят данные АЕБ.

Планируются ли сокращения на российских предприятиях Volkswagen (всего работает около 5100 человек), представитель группы в России не пояснил.

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То, что компания планирует сократить штат, прежде всего в Германии, скорее всего, связано с высокими затратами на персонал в этой стране, соответственно, эффект от оптимизации будет гораздо заметнее, рассуждает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Увольнение 23 000 человек в Германии позволит ежегодно экономить 3 млрд евро, по данным концерна. Это примерно 130 400 евро в год на каждого сотрудника. Получается, при увольнении 7000 сотрудников в других странах экономия составит 700 млн евро в год, или 100 000 евро на человека.

Россия если и будет затронута планируемой группой VW оптимизацией, то не сильно, считают аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов и Удалов. В условиях затянувшегося падения рынка (он сокращается с 2013 г.) немецкий автоконцерн уже снизил расходы, в том числе за счет сокращения штата сотрудников, к тому же в 2017 г. рынок может вернуться к постепенному росту, поясняют эксперты. Плюс Volkswagen развивает экспорт, что помогает загрузке мощностей, созданных в России, добавляет Беспалов.

У немецкого автоконцерна в России три завода из 130, а также контрактное производство на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Суммарные инвестиции группы в российские проекты – 1,5 млрд евро. Из-за сократившегося рынка эти мощности недозагружены. В январе – сентябре 2016 г. на заводе Volkswagen в Калуге мощностью 225 000 автомобилей в год была выпущена примерно 81 000 машин, на нижегородской площадке мощностью 132 000 – около 27 500 шт., по данным человека, знакомого с менеджерами группы. Предполагается, что калужский завод до конца года будет работать четыре дня в неделю, рассказывает другой источник, близкий к предприятию. Представитель группы VW график работы заводов в России в декабре – январе не раскрыл. Продукция выпускается главным образом для России, но компания развивает и экспорт. Например, недавно калужский завод завершил выполнение контракта на поставку партии машин в Мексику, говорит собеседник «Ведомостей».

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