Audi R8: Плюс два

Вернуться к воспоминаниям о тест-драйве первой версии R8 прямо даже приятно. Несмотря на то что к тому моменту мы уже были неплохо знакомы со спорткарами, инженерам и дизайнерам Audi удалось произвести впечатление — и на нас, и на пресыщенную московскую публику. Можно было почувствовать себя почти звездой на красной ковровой дорожке — такого внимания удостаивались тест-пилоты (пардон за самолюбование) R8, когда прилюдно вылезали из машины.

Наверное, уже тогда можно было предположить, что подобная брутальность долго не проживет — все-таки современному автовладельцу помимо выдающихся ходовых характеристик аппарата нужны еще какие-то, скажем так, опции; а если учитывать, что стоит R8 изрядно, то понятно, что покупать его будет человек со сформировавшимся отношением к комфорту при городских поездках. И возможность использовать машину на гоночном треке отнюдь не должна заслонять важных и ясно выраженных потребительских характеристик. Тем более что R8 технически — сестра-близнец Lamborghini Huracan: у них одинаковые мотор, трансмиссия, рулевое управление и электроника и во многом общие подвеска и карбоновый каркас. То есть Volkswagen Group, материнская компания Audi и Lamborghini, заранее как бы предупреждает покупателя обращать внимание отнюдь не только на технические параметры машины.

Ну что же, вот и начнем с дизайна Audi R8. С одной стороны, автохудожникам в значительной степени удалось сохранить преемственность: новая R8 легко позволяет воспроизвести в памяти первую. Но если сравнить фотографии их, можно увидеть, что изменения есть, и мы бы, наверное, не сказали, что они однозначно в пользу новой версии. Несомненно, это красивая машина, но в ней появилась какая-то приглаженность, бриолин на вихрах, образно говоря. То есть вроде и компоновка та же, и воздухозаборники по бокам, эдакие гигантские жабры, на месте, и широкая корма смотрится гармонично — а все-таки появилась какая-то компромиссность. Хотя сами-то производители считают, что дизайн стал более острым, как ни странно.

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Стремление, так сказать, к лучшему (с потребительской, не водительской точки зрения) еще более явно в интерьере Audi R8. Тут, пожалуй, для начала стоит похвалить ручку переключения передач: она неожиданно чуть архаизирована и выглядит указанием на старинные традиции Audi — что-то вроде Autounion образца года эдак 1939 г. Рядом находится кнопка, на взгляд одного из нас, почти бесполезная в московских условиях — она меняет темперамент спорткара, можно выбрать между позициями Comfort, Auto и Dynamic. Тут, конечно, стоило бы отметить, что в названиях темпераментов отсутствует слово «спорт», вполне традиционное для такого рода переключателей, что можно трактовать двояко: что машина по определению спортивная, к чему еще об этом сообщать; либо что дело не в спортивности, а в комфортабельности. Все то же движение в сторону потребительского поколения. И сиденья стали, как нам показалось, более комфортабельными: в новой R8 устроиться можно очень удобно. Это касается и водителя, и, особенно, пассажира: дизайнеры учли эргономические недостатки предыдущей версии, и теперь левый локоть пассажира не проваливается в подстаканник, занимающий место подлокотника, а сами подлокотники установлены на одном уровне. Выделка кожи прекрасна, а в целом внутреннее убранство выглядит дорого и строго. Но в последние годы огромную роль в автомобильном хозяйстве стали играть электронные системы. Особого упоминания в этой связи заслуживает крупный и функциональный информационный экран — он расположен за рулевым колесом, на том же месте, где виртуальные спидометр и тахометр.

Audi R8 может выступать точкой доступа в интернет, и в этом случае информационная система автомобиля подгружает ситуацию о дорожных условиях, погоде и проч. в режиме реального времени. Однако мультимедийная система R8 оказалась для нас слишком наворченной: айфон к ней подключался, но музыку из смартфона система находить и проигрывать отказалась. В чем подвох и как заставить музыку смартфона звучать в колонках, мы до самого окончания теста разобраться так и не смогли.

В отличие от многих других производителей дорогих и спортивных машин, поддавшихся экологическому, что ли, настроению и принявшихся турбировать относительно небольшие моторы, Audi (или, скорее VW) увеличила число цилиндров по сравнению с предыдущей версией на два и сделала «старый добрый» 10-цилиндровый атмосферный двигатель. Автомобили Audi R8 комплектуются этими двигателями с двумя вариантами мощности: 540 л. с. или 610 л. с. (двигатель Lamborghini Huracan выдает 610 л. с.). У нас на тесте оказалась самая мощная версия. С таким двигателем R8 разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и преодолевает заветную для суперкаров отметку максимальной скорости 200 миль/ч (322 км/ч), достигая 330 км/ч. Второе поколение R8 стало ощутимо более «гражданским» — это касается и подвески (она стала мягче или даже ласковей), и звукоизоляции (расположенный за спинами седоков двигатель не бьет по ушам даже на максимальных оборотах), но при этом все равно остается автомобилем скорее для трека, чем для города.

А. Губский / Ведомости Салон стал комфорт­нее и эргономичнее 1/5 А. Губский / Ведомости R8 способна сама подключаться к интернету, новости и погода в этом случае выводятся на панель приборов 2/5 А. Губский / Ведомости Коробка передач теперь самостоятельно переходит в режим «Р» при выключении дви­гателя 3/5 А. Губский / Ведомости Продукты питания в багажнике лучше не перевозить: они будут нагреваться от расположенного рядом радиатора 4/5 А. Губский / Ведомости Атмосферный 10-цилиндровый двигатель — настоящая редкость в нынешнее время 5/5

Отдельный рассказ — о хозяйственном использовании R8. Так совпало, что ровно в момент тест-драйва одному из нас пришлось организовывать небольшой, на полтора десятка персон, товарищеский обед. За закупками, не подумавши, тест-драйвер отправился на R8. Каково же было его мнение о самом себе, когда с полной тележкой он прибыл на стоянку при супермаркете! По стечению обстоятельств ровно в этот момент машину разглядывали зеваки, немедленно ставшие зрителями и отчасти участниками клоунского номера: как запихнуть арбуз, две дыни, пару ящиков вина, соки, сыры и прочие продукты питания в машину, отнюдь для этого не приспособленную. Не приспособленную в том числе и потому, что багажник у R8 находится спереди и сильно нагревается из-за расположенного рядом радиатора. Надо сказать, все влезло, и даже поместилась спутница незадачливого тест-драйвера, настойчивые похвалы которой на обратном пути не позволили водителю попробовать проверить, на что способен суперкар.

Аудиосистема Audi R8 не вызвала ни нареканий, ни восторга. Классическая музыка была представлена Вторым фортепианным концертом Шопена в исполнении Марты Аргерих и Мстислава Ростроповича, дирижировавшего Национальным симфоническим оркестром Вашингтона. Не слишком удачная запись и прозвучала неблестяще, с тембровой деревянностью. Но то было в пробке, в нервном состоянии. Быструю же езду сопровождал честный рок Nazareth с недавним юбиляром Дэниэлом Маккаферти — необходимую громкость, перекрывшую рык выхлопных труб, динамики обеспечили.

И напоследок о расходе топлива. Новый двигатель R8, хоть и стал на 1 л больше и на 190 л. с. мощнее, на нашем тесте расходовал 19,2 л/100 км. 420-сильная R8 первого поколения расходовала у нас без малого 25 л/100 км.