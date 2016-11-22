Volkswagen запустил серийное производство нового Tiguan

На калужском автозаводе Volkswagen Group началось серийное производство нового Volkswagen Tiguan, сообщила компания. Это выпуск полного цикла – сварка, покраска, сборка. Инвестиции составили 180 млн евро (12,3 млрд руб. по текущему курсу ЦБ). Деньги пошли на обновление покрасочного, монтажного цехов и строительство нового кузовного цеха площадью 12 000 кв. м – его мощности могут быть использованы и для других моделей, рассказал «Ведомостям» представитель Volkswagen Group в России.

Для сравнения: в проект увеличения производственной мощности завода «Тойота мотор» в Санкт-Петербурге и запуск Toyota RAV4 было вложено более 9,7 млрд руб., в подготовку выпуска Hyundai Creta на петербургском заводе «Хендэ мотор мануфактуринг рус» – $100 млн (6,4 млрд руб. по текущему курсу ЦБ).

«Значительные инвестиции в производство нового Tiguan подтверждают нашу долгосрочную приверженность российскому рынку», – говорит гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович, чьи слова приводятся в сообщении компании. С учетом проекта выпуска нового Tiguan общие инвестиции немецкого автоконцерна в калужский завод составили 1,18 млрд евро, во все российские проекты – 1,68 млрд евро.

Что внутри Новый Tiguan оснащается бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 125 до 220 л. с., имеет варианты с полным и передним приводом. В базовой комплектации помимо прочего – система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake.

Новый Tiguan получил глобальную модульную платформу с поперечным расположением двигателя, позволяющую сэкономить на унификации комплектующих, увеличить багажник, снизить массу машины и проч. Такую же платформу уже имеет выпускаемая в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа Skoda Octavia, сказал представитель Volkswagen.

Автоконцерн обещает начать поставки нового Tiguan дилерам в I квартале 2017 г. Цены не раскрываются. Текущее поколение Tiguan стоит от 1 329 000 руб. Конкуренты, скорее всего, останутся прежними, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов: RAV4 (от 1 299 000 руб.), Nissan X-Trail (от 1 409 000 руб.). На первом этапе на рынке будут продаваться оба поколения, говорится в сообщении компании. «Некоторое время» обе модели будут производиться на заводе параллельно, рассказал «Ведомостям» представитель Volkswagen. Сроки он не уточнил. Похожий подход ранее применяла, например, французская Renault в отношении Logan, но используя разные площадки: новое поколение выпускалось на «АвтоВАЗе» (выпуск продолжается и сейчас), а предыдущее – на московском заводе французского автоконцерна. С помощью параллельного выпуска и продаж Volkswagen использует в производстве оставшиеся комплектующие для Tiguan предыдущего поколения, продаст остатки готовых машин, поддержит общие продажи модели в переходный период, комментирует Удалов. По информации топ-менеджера одной из дилерских компаний, продажи предыдущего поколения Tiguan планируется завершить до конца I квартала 2017 г. По его словам, затоваривания нет, дилерские запасы находятся на уровне двухмесячных продаж.

В октябре 2016 г. в России был продан 1451 Tiguan – это 20% всех продаж легковых автомобилей Volkswagen. Это вторая по продажам в России модель марки Volkswagen после седана Polo (также выпускается в Калуге) по итогам октября, следует из данных АЕБ. Сколько Volkswagen планирует выпустить и продать новых Tiguan в 2016 и 2017 гг., представитель не раскрыл. Скорее всего, общие продажи нового Tiguan постепенно выйдут на уровень текущего поколения, прогнозирует Удалов: все зависит от цены. В октябре, по данным АЕБ, Volkswagen занимал 6-е место по продажам в России. Сегмент кроссоверов – второй по величине на российском рынке (после B-сегмента) и его доля растет: по итогам 10 месяцев 2016 г. она составила 38,44%, годом ранее – 35,8%, гласят данные «Автостата». Весь рынок легковых автомобилей при этом сократился на 14,1%. Автопроизводители и чиновники надеются, что в 2017 г. рынок благодаря господдержке стабилизируется.