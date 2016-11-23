На распродаже в черную пятницу Ford Sollers готов дать скидки до 10% на ряд моделей

Ford Sollers – первый автопроизводитель, объявивший об участии в российском аналоге культовой американской черной пятницы. С 24 по 30 ноября компания обещает выгоду до 10% в зависимости от модели автомобиля, говорится в сообщении на сайте Ford в России. В акции участвует шесть моделей Ford: Focus, Kuga, Fiesta, Mondeo, EcoSport и Explorer.

Реальную скидку от производителя в размере до 10% покупатели смогут получить только на модели Ford Focus (50 000–200 000 руб.) и Ford Kuga (70 000–390 000 руб.), говорит представитель Ford Sollers. По данным ford.ru, стоимость этих машин в базовой комплектации начинается от 649 000 руб. и от 1,19 млн руб. соответственно. При покупке других четырех акционных моделей можно будет получить каско на год и комплект зимней резины в подарок, указывает представитель Ford Sollers.

Во время акции в качестве бонуса можно будет получить только годовое каско и комплект зимней резины, уверяют опрошенные сотрудники трех дилерских центров Ford, с которыми «Ведомости» пообщались, представившись покупателями. Скидки на покупку автомобиля Ford, по их словам, можно получить в любой день, а не только в дни распродажи. Кроме того, количество автомобилей со скидкой ограничено, сообщили они. Сколько бы клиентов ни купили в период черной пятницы машину, все они получат скидку вне зависимости от того, приобретается машина в кредит или за наличные, уверяет представитель Ford Sollers.

Подобные акции, как правило, чисто маркетинговый проект, полагает топ-менеджер крупного автодилера. Если дилер внезапно предоставляет такие скидки, значит, условия ему были известны заранее и о дополнительных снижениях цен речь не идет, объясняет он. Обычно скидка уже заложена в стоимость автомобиля, добавляет главный редактор «Автобизнесревю» Евгений Еськов. Черная пятница – это отличный маркетинговый ход, соглашается исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов: акция подтолкнет к покупке только уже готовых к этому клиентов – «дополнительных скидок выторговать все равно не получится». Поэтому вряд ли за эти дни автопроизводители сделают месячный объем продаж, полагает Удалов.

Благодаря акции Ford Sollers рассчитывает на дополнительные продажи, а также на расширение потенциальной клиентской базы, говорит представитель компании. Как именно повлияет черная пятница на ноябрьские продажи Ford, пока судить рано, осторожничает он. В ноябре 2015 г. продажи Ford упали на 54,2% год к году до 3569 шт., а рынок сократился на 42,7%, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в октябре 2016 г. продано 3638 машин Ford (-8% год к году при падении рынка на 2,6%) и 34 569 автомобилей за 10 месяцев этого года (+13% и -13,3% соответственно). Ford продолжает занимать 11-е место среди самых продаваемых новых легковых автомобилей в России, согласно АЕБ.