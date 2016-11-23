Сервис каршеринга «Делимобиль» выходит в Петербург

Сервис каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля без обращения в центр проката) «Делимобиль» уже начал регистрацию клиентов в Петербурге. Не позже начала декабря должны появиться 100 Hyundai Solaris, в I квартале 2017 г. количество машин увеличится до 300, говорит представитель ООО «Каршеринг Руссия». Инвестиции в проект – до 200 млн руб., срок окупаемости – до двух лет, добавляет он. Сервис работает в Москве с 2015 г., в запуск было вложено около 1 млрд руб., до конца 2016 г. компания планировала нарастить парк до 1500 машин.

АО «Каршеринг» (бренд BelkaCar) планирует запустить сервис в Петербурге в 2017 г., после того как отстроит все процессы в Москве, сообщила управляющий партнер BelkaCar Екатерина Макарова. Компания начала операции в Москве этой осенью, у нее 100 хетчбэков Kia Rio, до конца года планируется увеличить их число до 350.

В Петербурге уже работает два сервиса краткосрочной аренды – Colesa.com (около 20 машин Smart Fortwo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Mini Cooper) и YouDrive (30 Smart Fortwo). «До конца года мы планируем увеличить количество автомобилей до 70, в среднем в день одну машину использует четыре человека, с конца августа в Петербурге было совершено более 10 000 поездок», – говорит представитель YouDrive.

Стоимость дороги Тарифы в «Делимобиле» составляют от 7 до 10 руб. за минуту, в зависимости от величины ответственности клиента в случае аварии по его вине (до 150 000 и 10 000 руб. соответственно). Аренда машин Colesa.com стоит от 1,5 руб. за минуту плюс от 16 руб. за километр, YouDrive – от 8 руб. за минуту.

Заказ можно сделать с помощью мобильного приложения, где отражается местоположение ближайшего автомобиля, плата списывается с банковской карты.

По словам представителя You­Drive, жесткой конкуренции на рынке каршеринга нет, но и рынок не очень велик: «Жители Петербурга пока не так хорошо осведомлены об услуге, поэтому появление новых игроков ничуть нас не смущает». По оценке Макаровой, в Петербурге от 50 000 до 150 000 пользователей каршеринга, потребность – от 700 до 2100 автомобилей. По ее словам, рентабельность бизнеса от 10–15%, основные сложности – это мошенничество пользователей, высокий уровень аварийности.

Каршеринг не предусматривает капитального строительства, что делает его привлекательным бизнесом, основные затраты – лизинговые платежи, обслуживание машин, включая страховку, разработка приложения, говорит гендиректор автохолдинга «Максимум» Вадим Арустамян. Он добавил, что тоже рассматривает вариант организации такого сервиса. Чтобы услуга стала удобной, компания должна обеспечить в городе около 200–300 машин, чтобы клиент мог дойти до ближайшей машины за 10 мин, считает он.

Страховка

Машины BelkaCar, по словам Макаровой, застрахованы в «Ренессанс страховании». При аварии, происшедшей по вине пользователя, с ущербом до 100 000 руб. пользователь возмещает всю сумму ущерба, но не более 30 000 руб. При ущербе от 100 000 руб. он платит 30 000 руб. плюс 15% от суммы ущерба, говорит Макарова.

В отличие от многих каршеринговых компаний, которые предпочитают оформлять каско от тотального уничтожения или угона либо вообще только ОСАГО, BelkaCar заключила годовой контракт и оформила полноценное каско с франшизой, подтверждает управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств «Ренессанс страхования» Сергей Демидов, не уточняя сумму взносов. Каршеринг – сложный сегмент, частота убытков в 2–3 раза превышает среднюю, уточняет он: «Вероятно, сказывается, что водитель не привык к габаритам, особенностям обзора, управления и т. д.». «Ренессанс страхование» работает со многими прокатными сервисами, в том числе с YouDrive, добавляет Демидов.

Страховщикам не всегда выгодно работать с каршеринговыми компаниями, ведь их автопарк практически 100% времени находится в эксплуатации в отличие от личного транспорта, которым редко пользуются более 4–5 часов в сутки, подтверждает представитель «Альфастрахования» Юрий Нехайчук. Поскольку водители разные, сложно оценить реальный уровень риска и спрогнозировать убыточность, объясняет он. По его словам, каршеринговые сервисы страхуют автомобиль по ОСАГО с максимальным коэффициентом, что приводит к увеличению цены. По оценке «Альфастрахования», страховой взнос на Kia Rio или Hyundai Solaris, выпущенные в 2016 г. и зарегистрированные в Петербурге на юрлицо, – от 11 500 руб. в год.

Парковка

Одна из проблем каршеринговых компаний – стоянка в районе платной парковки. Представители «Делимобиля» ведут с администрацией Петербурга переговоры о предоставлении льгот на парковку в центре, а также с ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС)– о бесплатной парковке в аэропорту «Пулково». Представитель ВВСС подтвердил переговоры с «Делимобилем» : «Стороны определяют условия сотрудничества». Представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры заявила, что в существующем законе права на льготное размещение нет, вопрос о предоставлении льгот будет рассмотрен после расширения зоны платной парковки. По ее словам, запрос на льготы в правительство направило ООО «Колеса» (бренд Colesa.com).

С появлением автопилота каршеринг заменит не только сервис такси, но и во многом дилерские центры, уверен Арустамян. Система каршеринга в перспективе имеет все шансы объединиться с агрегаторами на рынке такси, говорит Сергей Муравьев, гендиректор ООО «Эверест 8800» (партнер Uber по подбору водителей).