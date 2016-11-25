Datsun on-Do: Картофельный зачет

Перед тем как сеть за руль Datsun on-Do, у меня вроде бы сложился образ этой модели: этакая Lada Granta, на основе которой построен автомобиль, но в обертке японского бренда Datsun. Развеять этот стереотип перед поездкой по Белоруссии старались (и во многом преуспели) инженеры компании, продемонстрировав перечень проделанных усовершенствований, важнейшими из которых можно считать доработанную подвеску с более жесткими пружинами и газонаполненными амортизаторами, электроусилитель руля с прямым приводом (вместо редукторного), улучшенные передние тормоза, дополнительную шумоизоляцию моторного отсека и пола и задние подкрылки. Коробка-автомат on-Do специально адаптирована под 87-сильный 8-клапанный бензиновый мотор 1,6 л. У этого вазовского двигателя за счет облегченной на 40% шатунно-поршневой группы удалось поднять мощность с 82 до 87 л. с. - вот и еще одно улучшение.

По словам инженеров Datsun, сначала они пытались отделаться малой кровью – приспособить под мотор «Датсуна» 4-скоростную автоматическую коробку от «Гранты», где она стоит в паре с 16-клапанным 98-сильным двигателем (этот «автомат» Jatco японского производства, простой и проверенный временем, устанавливается на многое модели материнского для Datsun бренда Nissan, например на Tiida и Note). Но результат оказался неудачным – слабая реализация возможностей мотора. Поэтому коробку пришлось перекалибровать именно под 87-сильный двигатель и установить более «короткий» редуктор в главной паре.

В отношениях водителя с «автоматом» сразу вызывает дискомфорт контроль за включенным режимом – рычаг селектора высокий, им удобно двигать, но легко промазать и включить вместо D, например, режим пониженный передачи 2. Так что подсказка о включенной передаче на дисплее щитка приборов весьма кстати. А вот разгоняется on-Do, снаряженной массой в 1160 кг, не так плохо, как ожидалось. Особенно радует ускорение в диапазоне с 0 до 70 км/ч, при двух пассажирах в салоне и трех чемоданах в багажнике. После 80 км/ч динамика разгона идет на убыль, а результат ускорения машины с места до 100 км/час, согласно техническим характеристикам, на 2,8 с хуже, чем с 5-ступенчатой «механикой», об отсутствии которой я пожалел лишь однажды, при обгоне.

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Дорога с двусторонним движением, которая вела нас в Жодино, к месту производства знаменитых «Белазов», была насыщена транспортом, и приходилось не раз идти на обгон. При резком ускорении с 80 до 120 км/ч высшая, четвертая, ступень в АКП для улучшения динамики понижается до третьей, а сам разгон занимает примерно 16 с. Этого вполне хватает для обгона, учитывая загруженность машины и скромные 87 сил мотора, адаптированного под «Евро-5». Но с «механикой» я бы чувствовал себя в такой момент уверенней. В любой другой ситуации, например двигаясь по улицам города, я бы вряд ли отказался от «автомата». Работает он предсказуемо, передачи переключаются плавно, а запаздывания при полном газе не такие большие, чтобы заставить водителя нервничать.

Но уверенность за рулем пропадает, как только вы начинаете ехать быстро. Быстро - имеется в виду свыше 100 км/ч. На управляемости машины начинают сказываться слабая информативность руля, за что «спасибо» зимней шипованной резине, относительно высокий центр тяжести, принесенный в жертву увеличенному до 174 мм (на 14 мм больше, чем у Granta) дорожному просвету, и не самые эффективные тормоза. К последним быстро привыкаешь, и они, по словам инженеров Datsun, постоянно совершенствуются. Но увеличенный клиренс заставил повысить жесткость подвесок (изменены характеристики пружин и увеличен диаметр стабилизатора поперечной устойчивости), поэтому на дороге on-Do держится цепко и проходит повороты без выраженных кренов, только если покрытие ровное, а едете вы не слишком быстро.

Но в России не везде такие хорошие дороги, как те, по которым проходил наш маршрут в Белоруссии, поэтому мы решили свернуть на бездорожье. Вернее, на ведущую к лесу грунтовую дорогу. Вот тут-то мы запрыгали в салоне! Пришлось сбросить скорость, но ненамного. Мы заехали в лес и стали смело петлять между соснами, понимая, что для этой машины с высоким клиренсом жесткие подвески куда лучше, чем наоборот. Да, on-Do не для шустрой езды, зато на нем можно смело по грибы или просто на пикник, ближе к природе, и в любое время года – передний привод, высокий клиренс и цепкая резина добавляют уверенности. На бездорожье мы как-то забыли про «автомат» - он незаметно, честно делал свою работу, не вызывая нареканий.

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Мы вспомнили о Jatco уже на историческом комплексе под Минском «Линия Сталина», где попали в окружение… потенциальных покупателей. Возле макета танка первой мировой нас обступили сотрудники комплекса. Анатолий, мужчина лет 50, ветеран Афганистана, заявил, что «эта модель ему больше нравится, чем Granta», дескать, «вид у нее более мужской и не такой смазливый, как у других», и попросил показать багажник. Узнав, что объем - 530 л, он окинул его строгим взором и ответственно заявил, что «шесть мешков картошки сюда точно войдут». Более молодо выглядящий, но не менее серьезный Юрий внимательно осмотрел всю машину в интересах «брата, который в России выбирает новую машину с автоматом до 550 000 руб., российских, разумеется». Выбор, по его оценке, тут невелик - Granta, Vesta и Datsun, но брат пока склоняется к Revon R3, в котором «за рулем удобнее».

Мне трудно было возразить Юрию относительно удобства посадки. В on-Do она не идеальна, как, впрочем, и шумоизоляция салона, и расход топлива, средний показатель которого за время теста у нас составил 9,4 л на 100 км. Но, в отличие от перечисленных конкурентов, у Datsun кроме гарантии в три года (или 100 000 км пробега), огромного багажника, клиренса, простого мотора и надежного «автомата» есть еще важный аргумент - стандарты техобслуживания Nissan, например фиксированная и разумная стоимость ТО независимо от пробега. Узнав от меня про это, Юрий задумался и пообещал «позвонить брату».