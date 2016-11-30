Продажи автомобилей в Петербурге в октябре показали наименьший спад за пять месяцев

В октябре 2016 г. в Петербурге было продано 10 707 новых автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в октябре 2015 г., и на 12% больше, чем в сентябре этого года, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». Это минимальное падение в этом году (в апреле и мае рынок вырос на 0,6 и 0,8% по сравнению с 2015 г.). С января по октябрь 2016 г. было продано 96 696 автомобилей, что на 5% меньше показателя за тот же период прошлого года, по данным «Auto-Dealer-СПб». Весь российский авторынок за 10 месяцев сократился на 13,3% до 1 147 670 машин, по данным АЕБ.

Больше всего в октябре было продано Hyundai (1673, +49% к октябрю 2015 г.) и Lada (1094, +45%), лучшая динамика у Jaguar (50, +138%). На первый в истории марки кроссовер Jaguar F-Pace приходится две трети всех продаж Jaguar в России. Самое большое падение показал Ford (-29%). Сравниваются показатели с учетом новых моделей – в октябре прошлого года Vesta, XRay, Creta еще не было, замечает гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В октябре на автомобили Lada действовали все возможные программы поддержки, в том числе акции «АвтоВАЗа» и дистрибуторов, кроме этого в октябре наладилась поставка Lada Largus, которая была в дефиците несколько месяцев, объясняет директор по маркетингу «Лада-центра» Сергей Новосельский. Бюджетный сегмент растет из-за продолжающегося снижения покупательной способности населения, считает Новосельский. В выигрыше бюджетный сегмент, марки, чьи бестселлеры стоят до 800 000–900 000 руб., и некоторые модели премиум, а проседают именно марки среднего ценового сегмента, например Mitsubishi или Honda, подтверждает Чаплыгин.

Основное падение у Ford пришлось на модель Fiesta, производитель пересмотрел маркетинговые программы на нее, в результате стоимость выросла, говорит Андрей Лапко, управляющий ДЦ «Форд максимум». По его словам, в октябре продажи в ДЦ были низкими, а в ноябре выросли до уровня августа – сентября: «Оживление случилось на Black Friday, когда покупателям EcoSport, Kuga и Explorer дарили полис каско».

В ноябре перестали пользоваться спросом относительно дорогие Kia Sorento Prime, которые хорошо продавались в сентябре, спрос переключился на более бюджетный сегмент, говорит директор «Автомир. Санкт-Петербург» Сергей Лысов.

ГК «Рольф» в Петербурге в октябре продала 1852 новых автомобиля (+28% к аналогичному периоду 2015 г.) и 1243 автомобиля с пробегом (+96%), к 28 ноября – 1697 новых автомобилей (+61%) и 1054 автомобиля с пробегом (+97%), сообщил Дмитрий Паршиков, директор дилерского центра «Skoda Рольф Витебский». Комфортно чувствует себя B-сегмент за счет устойчивых лидеров рынка: Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris, а также новинки этого года – Lada Vesta, говорит руководитель отдела маркетинга группы «Терра авто» Наталья Ерошенко. На продажи автомобилей, по ее словам, влияют действующие кредитные предложения, а также поддержка со стороны производителей и импортеров.

Растет доля автомобилей, проданных через трейд-ин, – с 25% в прошлом году до 40% в 2016 г., говорит Михаил Подушко, директор по маркетингу и CRM группы Wagner. По его словам, на покупку в кредит приходится около 50% сделок. В октябре 2016 г. Wagner продала 464 машины, на 12% меньше, чем в октябре 2015 г.

До конца года можно будет увидеть рост петербургского авторынка по итогам одного месяца, более вероятно, что это случится в ноябре за счет низкой базы прошлого года, говорит Чаплыгин. Паршиков ожидает оживления спроса в декабре, а восстановления – во второй половине будущего года.