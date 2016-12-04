«Камаз» перевыполнил бизнес-план

Компания собирается завершить год с выручкой, превышающей план на 15–30%. Чистая прибыль может оказаться больше плана в 2–4 раза

Выручка «Камаза» в 2016 г. по МСФО, по предварительному расчету, превысит бизнес-план на 15–30%, а показатель чистой прибыли – в 2–4 раза, рассказал «Ведомостям» представитель автоконцерна. Итог будет зависеть от того, изменятся расходы или нет, поясняет он.

Бизнес-план «Камаза» на 2016 г. предполагал, что компания заработает 112 млрд руб. выручки и 50 млн руб. чистой прибыли. Актуальный прогноз: 129–146 млрд руб. выручки (в 2015 г. – 97,5 млрд руб.) и 100–200 млн руб. чистой прибыли (против 2,38 млрд руб. чистого убытка).

Улучшить прогноз удалось благодаря оптимизации издержек, господдержке и росту спроса на грузовики, объясняет представитель «Камаза». Так, в октябре 2016 г. по сравнению с октябрем 2015 г. общие продажи грузовиков увеличились на 4,8%, машин «Камаза» – на 3,8%, по данным «Автостата». Это позволило компании улучшить прогноз продаж в России – с 32 000 до 34 000 грузовиков. Но вот экспорт будет хуже ожиданий: вместо 7000 машин и машинокомплектов будет продано 6200 шт. (в 2015 г. – 6591) из-за сокращения рынка в Казахстане и переноса части заказов с декабря на январь – февраль, объясняет представитель «Камаза».

Улучшение положения позволило «Камазу» в пятницу определить ставку купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 9,92%, говорит представитель «Камаза». Бумаги под госгарантии выкупит ВЭБ. Условия выгодные: с невысокой премией к ОФЗ, на уровне таких заемщиков, как «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл», комментирует аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. По сути, ВЭБ поддержал производителя: облигации 15-летние, а на рынке таких длинных денег нет, добавляет он.

Превышения показателей бизнес-плана ожидает и группа ГАЗ, говорил в ноябре «Ведомостям» гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек, не раскрывая цифр. В октябре продажи LCV выросли на 3,8%, автомобилей ГАЗ – на 7%, гласят данные «Автостата». «Наши продажи росли бы в 2016 г. и без господдержки, потому что у нас есть новые продукты: «Газель Next», «Газон Next», «Урал Next», – объяснял Айбек.

Планы на 2017 г. «Камаз» не раскрывает. Компания может рассчитывать на улучшение финансовых показателей, считает аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик: рынок коммерческой техники, скорее всего, продолжит расти благодаря оживлению экономики и продлению мер господдержки.