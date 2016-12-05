Rolls-Royce Wraith: Почти телепортация

Cкажем правду: на чистое водительское удовольствие за рулем Rolls-Royce Wraith рассчитывать не стоит. Двухдверный автомобиль длиной без малого 5,3 м и с 12-цилиндровым двигателем под длинным капотом верткостью спорткара похвастаться не может. Хотя разгоняется, как спорткар: 4,6 с до 100 км/ч. Но тормозит 2,5-тонный фастбек, как лимузин — даже на самые дорогие автомобили действуют те же самые законы физики, что и на самые дешевые. Поэтому у водителя Wraith при плотном движении на трассе задачи специфические: никогда нет проблем с тем, чтобы обогнать попутную машину/машины: мощности 632-сильного двигателя с двойным турбонаддувом всегда в достатке; но нужно так рассчитать динамику ускорения, чтобы вернуться на свою полосу, встроиться в поток и осадить массивный автомобиль, не допуская опасного сближения с попутными.

Впрочем, чувство автомобиля приходит довольно быстро — реакции Wraith, учитывая его габариты и массу, вполне понятные и прогнозируемые. Но главный кайф от управления Wraith — не от ускорений, торможений и перегрузок, а от самого факта обладания и управления этим автомобилем. Владельцы Wraith, должно быть, очень эгоцентричные люди, раз выбирают именно фастбек (а не, например, кабриолет) — чтобы дополнительно потрафить своему самолюбию, оказавшись за рулем, а не на пассажирском сиденье Rolls-Royce, но не вступать в прямой контакт с действительностью из открытого автомобиля. Впрочем, у Wraith перед кабриолетом есть минимум одно неоспоримое преимущество — потолок «Звездное небо», состоящий из сотен установленных вручную светодиодов. Кроме того, наш тестовый автомобиль выделялся контрастной обивкой салона кожей трех сортов: кремовой, бордовой и оригинальной рельефной. Последняя очень успешно мимикрирует под кожу экзотического животного, но это кожа молодых бычков, правда, особой обработки.

Рулевое колесо фастбека с тонким ободом — под нижний «лимузинный» хват, подлокотники из идеально выделанной кожи — без прострочки (это особенно ценишь летом в жару, когда голые локти не вступают в контакт с суровыми нитями): так и следует вести Wraith, положив руки на подлокотники, не шарахаясь из ряда в ряд и поглощая шоссе километр за километром под негромкую (и желательно спокойную) музыку, которая звучит практически как из домашней аудиосистемы Hi-Fi.

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У всех Rolls-Royce, и у Wraith в том числе, замечательная звукоизоляция: на холостых оборотах и малых скоростях двигателя в салоне не слышно вообще, как будто едешь в электромобиле. Столь же надежно Wraith защищает своих седоков и от шума ветра: на международном тесте нового фастбека в Австрии один из нас разгонялся до 160 км/ч — никакого акустического дискомфорта; на новых российских шоссе, например М11, на таких же скоростях аналогичное ощущение. Так что можно играть в «Угадай скорость»: тому, кто не за рулем, предлагается, не подглядывая, назвать цифру на спидометре. «Ну, 80?» — пробует разомлевший в удобном кресле пассажир, вглядываясь в проплывающие мимо пейзажи и в роскошь необъятной передней панели. «Немного больше, — усмехается водитель. — 120!» И даже со второго раза попадание не гарантировано: вроде бы уже знаешь, что Rolls-Royce обманывает чувства, но нет, ведь не может быть, чтобы настолько! Может. Это как в самолете: вы ведь не думаете, что он летит со скоростью 900 км/ч, пока об этом не напомнит по громкой связи командир экипажа. Так и Wraith: вы просто не замечаете, что уже едете очень быстро. Когда и как это произошло? Я ведь только слегка придавил педаль газа. Не было вихря, урагана, никого не вжало в кресло, никто потрясенно не выдохнул: WOW! Мы просто плавно достигли скорости 100 км/ч меньше чем за 5 с. И ключевое слово тут «плавно». Это еще не телепортация, но уже почти — во всяком случае, на идеальном покрытии, когда только-только перестелили асфальт.

Но неприятно удивило, что на рулевое колесо приходят вибрации от дефектов дорог, например от стыков на эстакадах. В этом конструкторы явно недоработали, ведь Wraith — это автомобиль для водителя и главные места в нем, конечно, передние: хотя колесная база Wraith — больше 3 м, для задних пассажиров приятных сюрпризов в штатной комплектации не заготовлено (кроме форточек с собственными стеклоподъемниками). Так что подвергать этот Rolls-Royce шампанскому тесту мы не стали.

Там же в Австрии один из нас обратил внимание на проблемы с обзорностью у фастбека: в угоду дизайну у него узкое лобовое стекло, а внутреннее зеркало заднего вида закреплено достаточно низко. В результате оно перекрывает правую половину дороги: при движении по ровным прямым пространствам больших сложностей не возникает, но на крутых спусках/подъемах это оказывается проблемой. А в Москве пришлось быть особенно внимательными на перекрестках. Потому что из-за специфической обзорности легко не заметить, например, пешехода, переходящего дорогу справа в тот момент, когда вы собираетесь повернуть.

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Зато не заметить Rolls-Royce Wraith, конечно, невозможно. Особенно если его массивная дверь распахивается рядом с вами. Когда один из нас припарковался около видавшей виды, но гордой Subaru Impreza WRX, ее владелец не удержался от просьбы заглянуть под капот, в котором упрятаны 632 л. с. Там как в люксовом бутике: все детали упрятаны в кожухи, лезть под которые без лайковых перчаток, наверное, просто кощунственно. «А расход-то какой?» — все же поинтересовался завороженный грозной красотой агрегата водитель японского спорт-седана. И, услышав ответ, победно повернулся к спутнице: «Вот видишь, а ты жалуешься, что моя много жрет!» (На тесте в Австрии в 2013 г. Wraith показал расход топлива 15,6 л при средней скорости 46,6 км/ч, в Москве и Подмосковье расход предсказуемо оказался выше: 21,0 л при 30,3 км/ч).