Renault инвестирует в «АвтоВАЗ» до 29 млрд рублей

Совет директоров «АвтоВАЗа» 6 декабря утвердил параметры допэмиссии акций. Вчера, 7 декабря, началось размещение 3,28 млрд обыкновенных акций. Оно продлится до 26 декабря. Акции размещаются по 9 руб. за штуку. Это на уровне средневзвешенной цены обыкновенных акций «АвтоВАЗа» за последние полгода. По данным Московской биржи, с 6 июня по 5 декабря 2016 г. она составила 8,91 руб.

Если будут размещены все бумаги, «АвтоВАЗ» привлечет 29 млрд руб. Ранее акционеры «АвтоВАЗа» анонсировали допэмиссию на 25 млрд руб., главным адресатом называлась Renault. «Мы посмотрим, какой будет рыночная реакция на эту операцию. Но Renault абсолютно готова идти до цифры в 25 млрд», – говорил в сентябре «Ведомостям» старший вице-президент Renault Group, руководитель региона Евразия Дени Ле-Вот. Эти планы сохраняются, сказал в среду представитель Renault.

25 млрд руб. – это была предварительная оценка. В итоге, как предполагается, будет привлечено 25–29 млрд руб., говорит близкий к одному из акционеров «АвтоВАЗа» человек. Количество размещаемых акций было увеличено на случай активности миноритарных акционеров, добавляет он.

Сейчас миноритариям принадлежит почти 25% в уставном капитале «АвтоВАЗа», у компании есть и привилегированные акции. Цена, по которой размещается допэмиссия, вряд ли вызовет повышенный интерес у миноритариев – она нейтральная, к тому же пока не ясны условия всей рекапитализации «АвтоВАЗа», считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Он ожидает, что доля миноритариев может снизиться до уровня менее 5%.

Продажи упали Продажи Lada в России за 10 месяцев 2016 г. упали на 5% до 213 159 машин, весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей – на 13,3% до 1,15 млн шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Каким образом будут куплены акции, а также другие детали сделки представитель Renault не уточнил. Три источника «Ведомостей», близких к акционерам «АвтоВАЗа», говорят, что акции в интересах Renault приобретет совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и альянса Renault-Nissan – Alliance Rostec Auto B.V., которому принадлежит 74,5% капитала «АвтоВАЗа». В этом случае доля СП в капитале «АвтоВАЗа» увеличится почти до 90%, а в ходе перераспределения пакета внутри компании эффективная доля Renault в «АвтоВАЗе» удвоится – с 37 до 76%, подсчитал Беспалов.

Деньги пойдут на программу реструктуризации «АвтоВАЗа», погашение долга и процессы оптимизации производства, говорит человек, близкий к одному из акционеров.

Допэмиссия – первый этап утвержденной основными акционерами компании программы рекапитализации «АвтоВАЗа» стоимостью 85 млрд руб. В 2015 г. «АвтоВАЗ» получил рекордный убыток – почти 74 млрд руб. по МСФО, по итогам девяти месяцев – 34 млрд руб. Рекапитализация поможет «достигнуть точки безубыточности операционной деятельности (до обесценения) в течение двух лет», сообщила в среду компания. Второй этап рекапитализации намечен на первое полугодие 2017 г. Как предполагается, в акции будет конвертирован долг «АвтоВАЗа» перед «Ростехом». Он составляет около 51 млрд руб. Ранее заявлялось, что часть долга (около 20 млрд руб.) будет списана. Конвертировать часть долга в акции «АвтоВАЗа» может и Renault, говорил Ле-Вот. «Ростех» по итогам рекапитализации «АвтоВАЗа» сохранит блокпакет, сказал представитель госкорпорации.