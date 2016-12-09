«Камаз» прогнозирует рост российского рынка и собственных продаж в 2017 году

Общие продажи «Камаза» в 2017 г. ожидаются на уровне 36 000 машин, включая сборочные машинокомплекты, рассказал гендиректор компании Сергей Когогин. С учетом прогнозных продаж в 2016 г. (33 500 шт., +15%) рост составит 7,5%. Продажи в России в 2017 г. ожидаются на уровне 30 000 шт. (+11%), а весь рынок тяжелых грузовиков полной массой 14–40 т (основной сегмент «Камаза»), по прогнозу Когогина, сохранится на уровне 2016 г. (около 40 000 машин) или вырастет на 12,5% до 45 000 машин.

Росту способствует необходимость в обновлении парка грузовиков и вероятное продолжение господдержки рынка и отрасли, пояснил он. В частности, по его словам, продукция «Камаза» может попасть в новую программу – «Русский тягач» (еще не утверждена) наряду, например, с продукцией калужского завода Volvo Group и татарстанского DK Rus (СП «Камаза» и Daimler).

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов прогнозирует рост рынка в 2017 г. на 5–10%. В 2017 г. может увеличиться и рынок LCV, говорил в ноябре «Ведомостям» гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек. Кроме необходимости обновлять парк росту рынка будет способствовать восстановление инвестактивности ключевых потребителей и импортозамещение: сервисное обслуживание импортной техники за последние два года сильно подорожало, говорит младший партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Сергей Демин.

Прогнозируемое снижение экспорта «Камаза» в 2017 г. с 6500 до 6000 шт. связано с низким спросом на рынках СНГ, прежде всего в Казахстане, где рынок сократился в 2016 г. на 70%, поясняет Когогин. Компания больше надеется на развитие экспорта в дальнее зарубежье: в 2016 г. на него пришлось 75% экспортных поставок «Камаза» (год назад – 25%). Сейчас крупнейший экспортный рынок для него – Вьетнам, на котором «Камаз» рассчитывает занять 10% рынка. Планируют развивать экспорт коммерческих автомобилей и «Русские машины»: в течение пяти лет долю продаж LCV за рубежом планируется увеличить более чем вдвое, говорил Айбек.