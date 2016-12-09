Еврокомиссия хочет привлечь к суду страны, не реагирующие на «дизельгейт»

Среди тех, кто не борется с экологическими нарушениями, – Германия и Великобритания

Статья опубликована в № 4221 от 09.12.2016 под заголовком: В суд за «дизельгейт»

Еврокомиссия (ЕК) планирует подать в суд на власти семи европейских стран, в том числе Великобритании и Германии, из-за отсутствия мер в отношении автопроизводителей, манипулировавших показателями вредных выбросов. О фактах манипулирования, в частности, стало известно в результате «дизельгейта», спровоцированного Volkswagen.

По словам источников, Брюссель готов начать судебные разбирательства из-за того, что власти некоторых стран не реагировали на свидетельства манипулирования. ЕК намерена принять меры и в отношении стран, где нет «эффективных, пропорциональных и сдерживающих» штрафов за использование неисправных приборов. По мнению ЕК, таким образом нарушается закон ЕС от 2007 г.: национальные транспортные регуляторы и министерства должны следить, чтобы автопроизводители не использовали неисправные приборы.

После скандала с Volkswagen оказалось, что программные способы занижения показателей выбросов использовали, в частности, Mercedes-Benz (подразделение Daimler), Opel (подразделение General Motors) и Fiat. Производители утверждали, что это нужно для защиты двигателей, а потому законно.

Законодательство ЕС не определяет точно, какие действия автопроизводителей попадают под запреты, жаловалась Германия. Это затрудняет применение санкций. ЕК настаивает, что «дух и буква» законов ЕС ясны. Еврокомиссара по промышленности Эльжбету Беньковску все больше беспокоит недостаточное сотрудничество со стороны стран – участниц блока и что «дизельгейт» показал необходимость изменения системы экологического регулирования.

Брюссель уже критиковал некоторые правительства за попытки смягчить проект закона о проверке соблюдения экологических норм автопроизводителями ЕС. Представленный в январе проект дает национальным регуляторам больше полномочий для проверки работы друг друга, ЕК – право проводить выборочные проверки автомобилей и содержит положения, направленные на устранение конфликта интересов в работе центров тестирования.

Перевела Надежда Беличенко