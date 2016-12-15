Группа Volgabus получит от Фонда развития промышленности 500 млн руб. на проект выпуска электробусов

Они будут производиться с 2018 г. на новом заводе компании во Владимире вместе с газовыми и дизельными автобусами

Bakulin Motors Group (входит в группу Volgabus, выпускающую одноименные автобусы) получит от Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге 500 млн руб. займа под 5% годовых на семь лет. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ФРП. Деньги пойдут на организацию серийного производства шасси для электробусов. Стоимость этого проекта – 2 млрд руб. Начало серийного выпуска нового шасси запланировано на I квартал 2018 г., поясняет представитель фонда. По его словам, заявка в ФРП была подана совместно с инжиниринговой компанией «Электротранспортные технологии», которая в том числе разработает электродвигатель и систему управления им.

Организация серийного производства шасси для электробусов – часть большого проекта группы Volgabus стоимостью 7 млрд руб., в рамках которого во Владимире создается производство газомоторных, дизельных и электрических автобусов на новой, универсальной платформе, пояснил «Ведомостям» владелец Volgabus Алексей Бакулин. По его словам, сейчас здесь идет тестовое производство, а серийное стартует в 2017 г. Проектная мощность завода во Владимире – 5000 автобусов в год. В 2017 г. здесь планируется выпустить 700–1000 шт., из них 60% – для российского рынка. Эту пропорцию планируется сохранять и в дальнейшем, продолжает Бакулин. В перспективе около половины выпускаемых автобусов будут иметь газовые моторы (это связано с господдержкой такой техники, поясняет он) и по 25% – дизельные и электрические.

Универсальная модульная платформа – собственная разработка компании, за счет унификации компонентов и планируемой локализации (на первом этапе – 80%) она снизит себестоимость автобусов на 5–7%, продолжает Бакулин. В дальнейшем она будет использоваться и на старой площадке группы – на заводе в Волгограде. Его мощность планируется к 2018 г. удвоить до 1000 машин в год, здесь будут в основном выпускаться междугородные и туристические автобусы, говорит Бакулин.

Российский рынок автобусов (включая пассажирские версии LCV) по итогам 10 месяцев 2016 г. вырос на 12,8% до 30 973 шт., производство – на 13,5% до 32 920 машин, гласят данные консалтинговой компании «АСМ-холдинг». В топ-3 местных производителей входят ГАЗ (8811 шт., +26,4%), ПАЗ (6407 шт., +35,4%) и ПФК «Луидор» (5055 шт., +17,4%). Volgabus, по данным Бакулина, по итогам 2016 г. удвоит выпуск автобусов до 500 шт.