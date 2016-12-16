Исследователи Еврокомиссии выяснили, что уровень вредных выбросов дизельных автомобилей Ford Fiesta и Citroën C4 Cactus тоже превышает норму

Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Масштаб дизельгейта растет

Дизельный скандал вокруг Volkswagen может затронуть больше автомобилей, чем предполагалось. Возможно, с нарушениями производятся новые модели концерна, следует из доклада Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (ЕК).

В докладе говорится, что дизельный двухлитровый двигатель автомобиля Audi A3 за пределами обычных тестовых условий выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ, чем предусмотрено нормами. По словам экспертов, это может говорить об использовании специального оборудования для занижения выбросов.

Выводы экспертов дают серьезный новый импульс дизельгейту, поскольку предполагают, что Volkswagen мог устанавливать такое оборудование на большее число машин, чем признавал, а также продолжает его ставить на новые модели.

Представитель Audi отказался комментировать выводы доклада. Он заявил, что двигатели, которые ставятся на автомобили Audi, показывали хорошие результаты в других независимых испытаниях, в том числе проведенных немецким регулятором KBA.