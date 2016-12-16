Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: Масштаб дизельгейта растет

Масштаб дизельгейта растет

Исследователи Еврокомиссии выяснили, что уровень вредных выбросов дизельных автомобилей Ford Fiesta и Citroën C4 Cactus тоже превышает норму
Исследователи Еврокомиссии обнаружили превышение норм вредных выбросов двигателями новых Audi A3, Ford Fiesta и Citroën C4 Cactus
Исследователи Еврокомиссии обнаружили превышение норм вредных выбросов двигателями новых Audi A3, Ford Fiesta и Citroën C4 Cactus
Кирилл Тищенко

Дизельный скандал вокруг Volkswagen может затронуть больше автомобилей, чем предполагалось. Возможно, с нарушениями производятся новые модели концерна, следует из доклада Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (ЕК).

В докладе говорится, что дизельный двухлитровый двигатель автомобиля Audi A3 за пределами обычных тестовых условий выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ, чем предусмотрено нормами. По словам экспертов, это может говорить об использовании специального оборудования для занижения выбросов.

Еврокомиссия хочет привлечь к суду страны, не реагирующие на «дизельгейт»

Выводы экспертов дают серьезный новый импульс дизельгейту, поскольку предполагают, что Volkswagen мог устанавливать такое оборудование на большее число машин, чем признавал, а также продолжает его ставить на новые модели.

Представитель Audi отказался комментировать выводы доклада. Он заявил, что двигатели, которые ставятся на автомобили Audi, показывали хорошие результаты в других независимых испытаниях, в том числе проведенных немецким регулятором KBA.

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