Спрос на Hyundai Creta превышает предложение в 2 раза

Доставки компактного кроссовера Hyundai Creta российским дилерам превышают спрос примерно в 2 раза, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех крупных дилерских компаний. По их словам, в салонах есть разные комплектации, но в большинстве случаев они предлагаются дилерами только с дополнительным оборудованием. И практически все покупатели готовы доплатить за опции (в среднем на 100 000 руб.), ведь в этом случае они получают машину сразу или ждут 1–2 недели, а без дополнительных опций срок ожидания может затянуться до 2–3 месяцев, поясняет один из дилеров. Очереди доходят до месяца, говорит другой. Срок ожидания автомобиля доходит в среднем по России до месяца, главная причина – большой интерес к модели, говорит и представитель Hyundai. В итоге машины не застаиваются и уходят практически сразу после поступления, отмечают дилеры.

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