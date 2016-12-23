Правительство поддержит производство сельхозтехники в 2017 году

Сельхозмашиностроение – одна из отраслей, где производство в текущем году выросло, отметил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. По итогам 11 месяцев выпуск тракторов для сельского и лесного хозяйства, например, увеличился на 27% до 5700 шт., гласят данные Росстата. А их продажи в России по итогам года могут вырасти на 19% до 12 800 шт., по прогнозу Минсельхоза. Государство стимулирует продажи, прежде всего, с помощью программы субсидирования 25-30%-ных скидок на выпускаемую в России сельхозтехнику. В текущем году на нее выделено почти 10 млрд руб.

В 2017 г. правительство продолжит поддержку сельхозмашиностроения, пообещал в пятницу Путин. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 7,5 млрд руб., отметил он. Но главным механизмом должно быть стимулирование спроса. В проекте плана мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской экономики, внесенного Минэкономразвития в правительство («Ведомости» ознакомились с документом) на продолжение в 2017 г. программы субсидирования скидок предусмотрено 13,7 млрд руб., включая 3,7 млрд руб. для исполнения обязательств 2016 г. По расчетам чиновников, этого хватит для продажи в следующем году более 21 250 единиц техники. С помощью госпрограммы субсидирования скидок российский рынок в 2017 г. может вырасти на 30%, без нее – на столько же упасть, говорил «Ведомостям» президент ассоциации «Росагромаш» и совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

Кроме того, в 2017 г. планируется продолжить поддержку экспорта. Власти компенсируют часть логистических затрат, расходов на адаптацию техники, участие в зарубежных выставках. Первоначально на эту программу в 2016 г. было заложено 1,5 млрд руб., но из-за позднего утверждения программы полноценно механизм не заработал. Сумма в итоге была снижена до 0,2 млрд руб., следует из распоряжения правительства от 17 декабря. Сколько будет выделено на эти цели в 2017 г., пока неясно. Известна лишь общая сумма субсидий по всем отраслям, экспорт которых правительство будет поддерживать, – 26 млрд руб.

В будущем рост производства сельхозтехники должен обеспечиваться за счет естественного спроса, сказал Путин. «Тем не менее, пока эти тенденции слабые, будем поддерживать», – заключил он.