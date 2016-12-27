Программа льготного автолизинга будет продолжена с 1 января 2017 года

Минпромторг объявил о продлении на 2017 г. программы льготного автолизинга, сообщил «Сбербанк лизинг» со ссылкой на совещание в министерстве. Бюджет программы на следующий год – 10 млрд руб. Столько министерство и запрашивало, следует из проекта плана мероприятий по повышению темпов роста российской экономики. Источником финансирования станет антикризисный фонд, поясняет сотрудник одного из автоконцернов. Программу планируется утвердить весной 2017 г., но она будет охватывать сделки начиная с 1 января, говорит сотрудник одной из лизинговых компаний.

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