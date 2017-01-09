Автодилеры ищут способы увеличения продаж

Весь прошлый год автодилеры активно запускали онлайн-продажи в надежде привлечь больше покупателей на падающем рынке

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей падают четвертый год подряд, свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ, см. график). При этом цены на новые легковые автомобили в прошлом году выросли на 16% из-за девальвации рубля последних лет, замечает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, в 2017 г. рост продолжится, на сколько – зависит от спроса.