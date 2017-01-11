Легковые автомобили

Volkswagen подтвердил планы по урегулированию «дизельгейта» в США

Уникальность сделки в том, что в придачу к штрафу в $4,3 млрд автопроизводитель впервые в истории признает вину в суде
С учетом этого штрафа расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысят 18,2 млрд евро ($19,2 млрд), которые компания зарезервировала на эти цели, следует из ее заявления
С учетом этого штрафа расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысят 18,2 млрд евро ($19,2 млрд), которые компания зарезервировала на эти цели, следует из ее заявления
Damir Sagolj / Reuters

Volkswagen подтвердил официально, что согласовал с американскими регуляторами проект мирового соглашения по обвинениями в махинациях с показаниями датчиков выхлопов дизельных автомобилей. Как сообщает Reuters, компания согласна выплатить $4,3 млрд и планирует признать свою вину в преступном мошенничестве, это признание - также часть сделки.

Исследователи Еврокомиссии обнаружили превышение норм вредных выбросов двигателями новых Audi A3, Ford Fiesta и Citroën C4 Cactus
Масштаб дизельгейта растет
Исследователи Еврокомиссии выяснили, что уровень вредных выбросов дизельных автомобилей Ford Fiesta и Citroën C4 Cactus тоже превышает норму

С учетом этого штрафа расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысят 18,2 млрд евро ($19,2 млрд), которые компания зарезервировала на эти цели, следует из ее заявления. Также VW сообщил, что ему предстоит находиться под контролем независимого наблюдателя в течение трех лет.

Наблюдательный совет VW должен был рассмотреть проект соглашения во вторник или в среду, говорил представитель компании Reuters. Компания может заявить в суде о признании вины уже в среду, говорил информированный источник агентства. Затем соглашение должен утвердить суд. Агентство отмечает, что автопроизводитель спешил, чтобы заключить сделку до ухода администрации президента Барака Обамы 20 января, иначе из-за переходного периода урегулирование конфликта могло бы затянуться на месяцы.

Признание вины компанией аналитики считают признаком прочности позиции американского государства в этом конфликте, пишет Тhe Washington Post. Ранее автопроизводители договаривались об урегулировании аналогичных скандалов только за крупные штрафы, но при этом никаких официальных признаний они не делали, напоминает издание и приводит пример с автомобилями Toyota, которые внезапно произвольно ускорялись. Бывший руководитель департамента минюста США по экологическим преступлениям Дэвид Ульман считает условие о признании вины германской компанией хорошим знаком. По его мнению, минюсту США пора прекратить позволять таким компаниям «откупаться» от уголовного преследования.

Как автопроизводителям приходится расплачиваться за брак

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Японский концерн Toyota заплатит $1,2 млрд в виде штрафа властям США за то, что скрывал проблемы с электрической педалью акселератора в автомобилях Toyota и Lexus. Минюст США в начале 2014 г. признал концерн виновным в обмане клиентов. Еще в сентябре 2009 г. специалисты Toyota выяснили, что некоторые модели концерна могут самопроизвольно ускоряться, но скрыли эту информацию от потребителей
Tim Rue / Bloomberg
Японский концерн Toyota заплатит $1,2 млрд в виде штрафа властям США за то, что скрывал проблемы с электрической педалью акселератора в автомобилях Toyota и Lexus. Минюст США в начале 2014 г. признал концерн виновным в обмане клиентов. Еще в сентябре 2009 г. специалисты Toyota выяснили, что некоторые модели концерна могут самопроизвольно ускоряться, но скрыли эту информацию от потребителей
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В 2010 г. в результате расследования выяснилось, что неисправность стала причиной нескольких аварий с жертвами. Toyota утверждала, что педаль газа заклинивало из-за неудачно закрепленных салонных ковриков. Тем не менее компания отозвала для устранения дефекта около 10 млн автомобилей, произведенных в 2009–2010 гг. На фото справа – педаль газа с дефектом, слева – модифицированная
JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
В 2010 г. в результате расследования выяснилось, что неисправность стала причиной нескольких аварий с жертвами. Toyota утверждала, что педаль газа заклинивало из-за неудачно закрепленных салонных ковриков. Тем не менее компания отозвала для устранения дефекта около 10 млн автомобилей, произведенных в 2009–2010 гг. На фото справа – педаль газа с дефектом, слева – модифицированная
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Крупнейший автопроизводитель мира – GM заплатит $935 млн за сокрытие дефекта, который мог привести к гибели 124 человек. В феврале 2014 г. в США после инициированного журналистами расследования нескольких аварий выяснилось, что у моделей Chevrolet Cobalt и Chevrolet Saturn во время движения ключ зажигания под тяжестью брелока мог поворачиваться в замке, глуша двигатель и отключая подушки безопасности. Компания знала о проблеме, но не предавала ее огласке
Jeff Kowalsky / Bloomberg
Крупнейший автопроизводитель мира – GM заплатит $935 млн за сокрытие дефекта, который мог привести к гибели 124 человек. В феврале 2014 г. в США после инициированного журналистами расследования нескольких аварий выяснилось, что у моделей Chevrolet Cobalt и Chevrolet Saturn во время движения ключ зажигания под тяжестью брелока мог поворачиваться в замке, глуша двигатель и отключая подушки безопасности. Компания знала о проблеме, но не предавала ее огласке
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В мае 2014 г. GM выплатила $35 млн за промедление с ответом на запрос департамента транспорта о дефекте. В сентябре 2015 г. GM подписала с минюстом США соглашение, пообещав выплатить штраф в $900 млн, сообщило агентство Reuters. Это позволит концерну и его сотрудникам избежать судебных разбирательств, а также прекратить правительственное расследование. По итогам скандала GM отозвала для устранения дефекта почти 3 млн автомобилей, заменив ключ зажигания на новый – с круглой прорезью вместо прямоугольной
JIM WATSON / AFP
В мае 2014 г. GM выплатила $35 млн за промедление с ответом на запрос департамента транспорта о дефекте. В сентябре 2015 г. GM подписала с минюстом США соглашение, пообещав выплатить штраф в $900 млн, сообщило агентство Reuters. Это позволит концерну и его сотрудникам избежать судебных разбирательств, а также прекратить правительственное расследование. По итогам скандала GM отозвала для устранения дефекта почти 3 млн автомобилей, заменив ключ зажигания на новый – с круглой прорезью вместо прямоугольной
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Hyundai и Kia заплатят $745 млн за занижение данных о расходе топлива в автомобилях. В ноябре 2012 г. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выяснило, что у 13 моделей этих производителей, выпущенных в 2010–2012 гг., в том числе у бестселлеров Hyundai Elantra и Kia Soul, указанный в рекламе расход топлива был минимум на несколько процентов ниже, чем показанный на тестах. Компании утверждали, что их автомобили проходят 40 миль на одном галлоне топлива (5,88 л на 100 км)
Luke Sharrett / Bloomberg
Hyundai и Kia заплатят $745 млн за занижение данных о расходе топлива в автомобилях. В ноябре 2012 г. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выяснило, что у 13 моделей этих производителей, выпущенных в 2010–2012 гг., в том числе у бестселлеров Hyundai Elantra и Kia Soul, указанный в рекламе расход топлива был минимум на несколько процентов ниже, чем показанный на тестах. Компании утверждали, что их автомобили проходят 40 миль на одном галлоне топлива (5,88 л на 100 км)
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Через несколько месяцев Hyundai согласилась выплатить американским автовладельцам компенсацию в $210 млн, а Kia – в $185 млн. Еще через полтора года минюст США признал корейских производителей нарушителями Clean Air Act – того же нормативного документа, который фигурирует в скандале с Volkswagen. Теперь компании должны выплатить $100 млн штрафов, $200 млн – за превышение квот на выбросы парниковых газов и $50 млн – за независимое тестирование автомобилей
David Zalubowski / AP
Через несколько месяцев Hyundai согласилась выплатить американским автовладельцам компенсацию в $210 млн, а Kia – в $185 млн. Еще через полтора года минюст США признал корейских производителей нарушителями Clean Air Act – того же нормативного документа, который фигурирует в скандале с Volkswagen. Теперь компании должны выплатить $100 млн штрафов, $200 млн – за превышение квот на выбросы парниковых газов и $50 млн – за независимое тестирование автомобилей
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34 млн автомобилей будут отозваны из-за дефекта подушек безопасности – это крупнейший отзыв в американской истории. Минюст США и Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) ведут расследование в отношении японской компании Takata, поставлявшей GM, Toyota, Nissan, Honda и Mazda подушки, которые, как выяснилось еще в 2000 г., могли при аварии срабатывать с замедлением или взрываться, выбрасывая металлические осколки
J. Scott Applewhite / AP
34 млн автомобилей будут отозваны из-за дефекта подушек безопасности – это крупнейший отзыв в американской истории. Минюст США и Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) ведут расследование в отношении японской компании Takata, поставлявшей GM, Toyota, Nissan, Honda и Mazda подушки, которые, как выяснилось еще в 2000 г., могли при аварии срабатывать с замедлением или взрываться, выбрасывая металлические осколки
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В конце 2014 г. компания признала проблемы с качеством, ее президент Стефан Стокер ушел в отставку. По итогам расследования Takata может быть присужден грандиозный штраф, предупреждают эксперты. Пока в США штрафуют производителей, использовавших комплектующие Takata и, как считают чиновники, скрывавших информацию об их дефектах от регуляторов. Например, штраф в $35 млн грозит Honda
YOSHIKAZU TSUNO / AFP
В конце 2014 г. компания признала проблемы с качеством, ее президент Стефан Стокер ушел в отставку. По итогам расследования Takata может быть присужден грандиозный штраф, предупреждают эксперты. Пока в США штрафуют производителей, использовавших комплектующие Takata и, как считают чиновники, скрывавших информацию об их дефектах от регуляторов. Например, штраф в $35 млн грозит Honda
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Американское подразделение Bridgestone Corporation согласилось заплатить в 2005 г. $240 млн по мировому соглашению с корпорацией Ford. Автоконцерн требовал с производителя шин компенсации за некачественные покрышки Firestone. Как подтвердило расследование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), дефекты в покрышках выпущенных Bridgestone до 1998 г., могли приводить к серьезным авариям внедорожников Ford Explorer, на которых они были установлены. Общественные организации и Ford утверждали, что в таких авариях к 2000 г. по всему миру погибло 271 человек и 800 были ранены
Eric Gay / AP
Американское подразделение Bridgestone Corporation согласилось заплатить в 2005 г. $240 млн по мировому соглашению с корпорацией Ford. Автоконцерн требовал с производителя шин компенсации за некачественные покрышки Firestone. Как подтвердило расследование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), дефекты в покрышках выпущенных Bridgestone до 1998 г., могли приводить к серьезным авариям внедорожников Ford Explorer, на которых они были установлены. Общественные организации и Ford утверждали, что в таких авариях к 2000 г. по всему миру погибло 271 человек и 800 были ранены
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Bridgestone утверждала, что дефект кроется в автомобилях Ford, однако в августе 2000 г. согласилась отозвать около 6,5 млн шин. В 2001 г. Ford бесплатно обменял своим клиентам шины Firestone (в общей сложности 13 млн) на шины других производителей и разорвал контракт с Bridgestone. Через пять лет судебных разбирательств производитель шин согласился на мировую, но свою вину не признал. "Мы решили возместить убытки Ford по замене шин, потому что судебные издержки обойдутся дороже", – объяснил тогда представитель компании. Сама Bridgestone в результате отзыва шин потеряла $440 млн
Eric Gay / AP
Bridgestone утверждала, что дефект кроется в автомобилях Ford, однако в августе 2000 г. согласилась отозвать около 6,5 млн шин. В 2001 г. Ford бесплатно обменял своим клиентам шины Firestone (в общей сложности 13 млн) на шины других производителей и разорвал контракт с Bridgestone. Через пять лет судебных разбирательств производитель шин согласился на мировую, но свою вину не признал. "Мы решили возместить убытки Ford по замене шин, потому что судебные издержки обойдутся дороже", – объяснил тогда представитель компании. Сама Bridgestone в результате отзыва шин потеряла $440 млн
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В сентябре 2015 г. вскрылись махинации компании с программным обеспечением дизельных автомобилей, маскирующим превышающие нормы вредных выбросов при тестировании. Скандал привел к отставке гендиректора компании Мартина Винтеркорна и вызвал сложности для деятельности VW по всему миру. Претензии к компании предъявили в том числе Евросоюз и Канада. Также к компании были поданы иски от обманутых автовладельцев.

В начале этой недели стало известно, что ФБР задержало бывшего менеджера Volkswagen Оливера Шмидта и ему могут быть предъявлены обвинения в участии в сговоре с целью мошенничества на территории страны. Как сообщала The New York Times со ссылкой на источники, Шмидта, который руководил отделом VW по соблюдению нормативных требований в США с 2014 г. по март 2015 г., задержали 7 января во Флориде и должны были перевезти в Детройт для предъявления обвинений в суде. Из исков к компании от прокуроров Нью-Йорка и Массачусетса следует, что, по их мнению, Шмидт играл значительную роль в усилиях автопроизводителя скрыть фальсификацию данных о вредности выхлопов, в частности, он не раз приводил ложные технические объяснения по этому вопросу.

Volkswagen заключил в США еще одно мировое соглашение на $1 млрд

В октябре федеральный суд в США утвердил мировое соглашение Volkswagen с клиентами и регуляторами, по которому автопроизводитель обязался выплатить рекордные компенсации на $14,7 млрд за мошенничество с выбросами дизельных двигателей. На программу компенсаций и выкупа машин у 475 000 владельцев автомобилей со сфальсифицированными показателями выбросов компания обещала потратить до $10,033 млрд, еще $4,7 млрд компания отдаст на программы компенсации вредных загрязнений и развития экологически чистого транспорта и его инфраструктуры. Компания сможет начать выкуп автомобилей в середине ноября. Еще одно соглашение, на $1 млрд, американский суд утвердил в декабре. Сделка касалась еще 83 000 автомобилей с 3-литровыми дизельными двигателями.

«За нарушение законов, принятых ради защиты общественного здоровья, положены серьезные последствия», - предупреждала в июне 2016 г. руководитель Агентства охраны окружающей среды Джина Маккарти, комментируя «дизельгейт».

Volkswagen заплатит в Канаде $1,6 млрд компенсаций за «дизельгейт»
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