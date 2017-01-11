Jaguar F-Pace: Красиво рычит

Он пижон, он любит эффекты. Открываешь дверь — и на асфальт под ногами уютно, как коврик, проецируется круг с логотипом Jaguar, напоминая, что даже в утилитарности есть место излишеству. F-Pace — первый кроссовер Jaguar, поэтому он просто обязан быть красивым: пусть британская компания под натиском новой рыночной реальности поступилась принципами (а кто не поступился? - теперь кроссовер есть даже у Bentley), выступление в популярном жанре не должно выглядеть капитуляцией. И кислотно-синий F-Pace (фирменный цвет версии First Edition, что оказалась у нас на тесте) красив, насколько это вообще возможно для автомобиля таких пропорций. У него длинный капот, узкие фары, сдвинутая назад кабина, ниспадающая крыша с выраженным спойлером, поджарые бока и огромные колеса. В анфас он тяжеловат и немного насуплен, но во всех остальных ракурсах выглядит джентльменом-спортсменом. И не просто выглядит — в этом кроссовере есть гены не только седана XE, но и спорткупе F-Type.

Интерьер спокойнее: потолок обтянут черной алькантарой (не только приятно на ощупь, но и практично), сиденья — белой кожей. На центральном тоннеле — удобная шайба управления трансмиссией. Дизайн виртуальной приборной панели меняется в зависимости от выбранного режима движения: в нормальном и экономичном по центру спидодометр, а подсветка синяя, в динамичном режиме в центр перемещается тахометр, а приборы вспыхивают красным. Тем же тревожным жаром озаряется весь интерьер — какой бы оттенок подсветки вы ни выбрали в настройках меню, в «динамике» изящные зигзаги на дверях станут красными.

Эргономику деликатно назовем спорной. Несмотря на россыпь электрических регулировок сидений, подобрать удобную посадку одному из нас оказалось непросто. Решение вынести стеклоподъемники на подоконник вместо подлокотника выглядит странно — разве что таким образом Jaguar хочет показать, что у него есть родственные «внедорожные» гены Land Rover. Разобраться, где меняются настройки освещения салона (например, чтобы оно включалось при открывании двери), без инструкции вообще невозможно. А тот факт, что подогрев сидений надо включать через меню мультимедийной системы, зимой владельца будет гарантированно раздражать.

Jaguar Для самой мощной и дорогой версии First Edition существует собственный цвет экстерьера, названный Caesium Blue 1/9 Jaguar 2/9 Jaguar 3/9 Jaguar 4/9 Jaguar 5/9 Jaguar 6/9 Jaguar 7/9 Jaguar 8/9 Jaguar 9/9

Зато как красиво рычит двигатель F-Pace с механическим нагнетателем в версии S/C (Supercharged)! Если надо причину, то это причина давить на педаль газа. Хочется вновь и вновь слышать этот сдержанный, но хорошо поставленный баритон с оттенком металла. Ночью на набережной Яузы, переведя селектор автомата в «спорт» и нажав на кнопку «динамический режим» (кстати, зачем нужно делать два действия вместо одного?), один из нас порычал на выходе из нескольких крутых поворотов в компании случайного попутчика — Jaguar XF, водитель которого, прощаясь на перекрестке, высунул в окно руку с большим пальцем вверх: хорошо прокатились! Не наперегонки, а просто в удовольствие, потому что Jaguar его дает.

И пусть реакция на кикдаун не так расторопна, как ждешь от 380-сильного мотора, F-Pace S/C кажется очень быстрым. По умолчанию почти весь крутящий момент передается на заднюю ось, и в поворотах Jaguar дает понять, что не против вильнуть хвостом: азартно. Если что, электроника автоматически перебросит крутящий момент на переднюю ось, помогая стабилизировать автомобиль, но надо быть внимательным: у F-Pace очень чуткий руль, и при ошибке двухтонный Jaguar легко может спрыгнуть на соседнюю полосу. Но если не торопиться, Jaguar едет обыденно. И главное, теперь он не рычит.

А музыки все еще хочется. Магнитола? Ой, нет. Кажется, в этом Jaguar худшая аудиосистема из всех, что мы слышали в автомобилях премиум-класса. Насколько тщательно в F-Pace настраивали звук выхлопа, настолько небрежно — звучание аудиосистемы. Грязь почти по всему спектру частот и, как ни меняй настройки, ощущение, что сидишь внутри сабвуфера.

Первые месяцы тестов белая кожа F-Pace выдержала достойно 1/4 Шоссейный велосипед в багажник кроссовера помещается без разборки 2/4 На задних сиденьях не тесно, но без излишеств 3/4 Управление большей частью настроек автомобиля осуществляется через дисплей 4/4

Новая мультимедийная система Jaguar F-Pace выглядит нарядно и устроена логично, но пока что страдает детскими болезнями. У нас она периодически теряла связь с телефоном по протоколу Bluetoоth, а вернув соединение, не находила то музыки, то контактов. Или путала задачи, включая вместо телефона радио.

А еще мы с Jaguar недопоняли друг друга в вопросах охраны. Дело в том, что к комплекту ключей F-Pace прилагается водонепроницаемый резиновый браслет. И мы не могли его не испытать. Потому что идея — гениальная. Представьте, что вы приехали на пляж (не забудем, что F-Pace — полноприводный Sport Utility Vehicle). О том, кто будет присматривать за вещами во время купания, можно не беспокоиться. Все вещи в машине, там же остаются ключи, вам лишь нужно активировать браслет, приложив его к букве J в слове Jaguar на багажнике, после чего запереть автомобиль легким касанием любой из дверных ручек и спокойно отправляться плавать.

Так мы и сделали. Только не на пляже, а на редакционной парковке. Оставив основной ключ внутри, но на всякий случай открыв окна. F-Pace послушно закрылся и встал на охрану. А открываться отказался. Все потому, что инструкции надо читать внимательно и до конца. Вместо того чтобы снова активировать браслет, приложив его к букве J, мы полезли через открытое окно за ключом. Сработавшая сигнализация была выключена через секунду, позвонивший тут же оператор охранной системы «Цезарь-саттелит», получив ПИН-код и объяснение ситуации, снял тревогу, но Jaguar (видимо от испуга) заблокировал зажигание. Сколько мы ни жали на кнопку Start/Stop, она лишь застенчиво мигала оранжевым светом.

Не помогли звонки ни в дилерский центр, ни в «Цезарь-саттелит»: и там и там уверяли, что блокировка зажигания в случае срабатывания сигнализации не предусмотрена, тем более дистанционно. И только когда через час мы дозвонились до главного инженера Jaguar в России (громкая связь в машине продолжала работать), автомобиль испугался и включил двигатель в ответ на нажатие кнопки. Что это было, никто так и не смог объяснить.

После 380-сильного F-Pace мы из «спортивного интереса» взяли на тест дизельную версию с двигателем мощностью 180 л. с. Но «спортивного» в нем не оказалось ничего: очевидно, что этот дизельный Jaguar — продукт не инженеров, но маркетологов, которым нужем был «экономичный», «экологичный» и «бюджетный» кроссовер. Динамика дизельного F-Pace — на уровне дизельных кроссоверов массмарок. Зачем в таком случае переплачивать за шильдик Jaguar — совершенно непонятно.