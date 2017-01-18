Автопроизводители обещают увеличить инвестиции в США

Hyundai и ее «дочка» Kia Motors, вместе занимающие 5-е место по объемам продаж в мире, присоединились к возрастающему списку автопроизводителей, объявивших за последние недели об инвестициях в США

Hyundai Motor, крупнейший южнокорейский производитель автомобилей, заявила, что будет увеличивать свои инвестиции в США на 50% в течение следующих пяти лет до $3,1 млрд, сообщила Financial Times (FT). Компания рассчитывает заработать на обещаниях нового президента США Дональда Трампа ускорить рост американской экономики. Заявление было сделано за три дня до инаугурации Трампа, который хочет ввести огромные налоги на импортируемые в США из Мексики автомобили.