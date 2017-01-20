«АвтоВАЗ» хочет увеличить экспорт в 1,5 раза

«АвтоВАЗ» подтвердил намерение удержать в 2017 г. долю на рынке легковых автомобилей на уровне 20%. Об этом сказали президент автоконцерна Николя Мор и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек. Ассоциация европейского бизнеса считает, что у рынка легковых автомобилей и LCV «есть потенциал закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту», который может достичь 4%. Мор и Птачек с этим прогнозом согласны. Рынок поддержит помощь государства, добавил Мор.

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