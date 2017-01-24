Легковые автомобили

За 2016 год продажи новых легковых автомобилей в рублях практически не изменились

В штуках рынок сократился на 11%
За прошлый год продажи новых легковых автомобилей в рублях практически не изменились. В штуках рынок сократился на 11%
За прошлый год продажи новых легковых автомобилей в рублях практически не изменились. В штуках рынок сократился на 11%
А. Гордеев / Ведомости

В 2016 г. россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,8 трлн руб. – на 1% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики отраслевого агентства «Автостат». Эти данные не включают продажи легкого коммерческого транспорта. Основная причина – рост цен на автомобили, поскольку в натуральном выражении российский рынок продолжает падать уже четвертый год подряд, указывает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

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