«АвтоВАЗ» дает скидки на машины 2016 года выпуска

«АвтоВАЗ», поднявший в январе цены на Lada в среднем на 2%, предложил сопоставимые скидки на машины 2016 года выпуска
А. Гордеев / Ведомости
«АвтоВАЗ» предложил дополнительную скидку при покупке выпущенных в 2016 г. автомобилей, следует из информации на сайте производителя. Дисконт распространяется на все модели и большинство комплектаций. Например, при покупке Granta, самой популярной модели Lada в России, можно сэкономить 6000–16 600 руб. (скидки на спортивную версию доходят до 17 900 руб.). Для сравнения: седан этого семейства без учета акций стоит 389 900–572 400 руб. Скидки на седан Vesta составляют 16 900 руб. Эта вторая по популярности модель Lada в России стоит 545 900–760 000 руб.