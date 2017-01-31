Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Дизельгейт продажам не помеха

Volkswagen стал крупнейшим автопроизводителем в мире

Немецкий концерн обогнал Toyota, бывшую лидером почти 10 лет. Помог рост продаж в Европе и Китае
Победу в гонке немецкому концерну обеспечил рост на ключевых рынках
Победу в гонке немецкому концерну обеспечил рост на ключевых рынках
М. Стулов / Ведомости

В понедельник Toyota Motor Corp. отчиталась о продажах в 2016 г. – 10,175 млн автомобилей (+0,2% к 2015 г.). Таким образом Volkswagen, отчитавшийся еще 10 января, по итогам прошлого года оказался крупнейшим автопроизводителем: его результат – 10,312 млн машин (+3,8%). Toyota стала лидером рынка в 2008 г., обогнав General Motors (GM), и с тех пор удерживала лидерство. Только в 2011 г. она уступила GM, снизив производство из-за землетрясения и цунами. GM, до сих пор занимавшая третью строку, о продажах еще не отчиталась.

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